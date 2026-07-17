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青安3.0設總價門檻　北市每4間有1間超標

▲淡海新市鎮一日遊，海洋都星客戶看房。（圖／記者林敬旻攝）

▲青安3.0設總價門檻限制，觀察七都符合新青安限制的交易占比皆超過7成。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／綜合報導

青安3.0設總價門檻限制，觀察七都符合新青安限制的交易占比皆超過7成，比例最高是台南89.6%，比例最低則是台北市74.8%。

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青安3.0政策為精準補貼到所需族群，將依各縣市設定個別總價上限，其中台北市總價上限3500萬元、新北市及新竹縣市上限2500萬元，其餘縣市則為2000萬元。

永慶房產集團根據2025年至最新的實價登錄資料統計發現，若依總價上限檢視，七大都會區符合新青安限制的交易占比皆超過7成（包括各類住宅產品），其中桃園、台南符合比例最高，皆接近9成，代表申請「青安3.0」的首購族，在購屋選擇上的限制相當小。

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲七都符合青安3.0方案總價上限的成交件數與占比。（AI協作圖／資料來源：永慶，記者項瀚製作，經編輯審核）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察各縣市符合「青安3.0」設定總價上限的交易占比，以台南市89.6%最高，上限設定最高的台北市則也有74.8%的交易符合。

陳金萍表示，「青安3.0」政策主要目的是協助無自有住宅的民眾降低購屋門檻，但由於各縣市房價結構不同，總價上限對高房價都會區影響程度可能較為明顯，尤其台北市符合比例相對較低，部分購屋族也需多加注意。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，桃園近年受惠捷運建設及雙北人口外溢效應，成為北北桃首購熱區，不過在區段上，應多集中於像中路、A7等新興重劃區或外圍行政區，屋齡10年內，2房含車位總價1500萬至2000萬元物件，選擇性相對充足。

相較之下，張旭嵐表示，台中及南二都在相同預算下，則較有機會換取進駐成熟生活圈地段，而台南因透天新案供給充足，在居住型態選擇上也更為多元。

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關鍵字：台灣房屋永慶新青安青安3.0總價限制

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