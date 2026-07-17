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買預售屋不能住　又卡一筆資金「竟比新成屋貴」！內行曝原因

▲▼看房,房仲,代銷,新成屋,預售屋,買房,租屋,房東,租金,房租,小坪數,兩房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲買預售屋風險大，價格竟比較貴。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

民眾購屋時除了比較地段、格局與交通條件，也常在預售屋與新成屋之間猶豫。一名網友表示，預售屋從簽約到入住需等待數年，期間資金受限，還須承擔延期交屋及施工成果不如預期等風險，卻出現價格高於新成屋的情況。對此，信義房屋專家指出，其實市場交易熱絡的時候，預售屋的價格本來就比較貴。

有網友在PTT發文，售屋從簽約至完工往往需要3、5年，買方在房屋尚未完工前就須依進度投入資金，期間無法入住、使用或出租，也要承擔建商延期交屋、施工品質與預期不符等風險。他表示，過去預售屋價格通常較成屋便宜，如今市場上卻出現預售屋價格高於新成屋的情況，讓他很疑惑。

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貼文一出，網友表示，「預售可以解約，新成屋買了套到底」、「預售你錢按進度交，成屋你馬上要全部拿出來」、「免繳息開槓，賺歪欸」、「預售屋初期只卡一成資金，相當於10倍槓桿」、「預售屋買下去還有三年可以存錢」。也有網友用投資角度分析，「建商預期未來通膨以及建築成本上漲，只是把這些預期加上而已」、「預售賣未來的價值，未來高房價」。

買預售屋現金流較好安排

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市景氣較佳時，預售屋價格通常會略高於新成屋。買預售屋後資金的彈性比較大，因為依工程進度付款，2年內可能只需繳納15％房款；相較之下，新成屋購買時就須一次備妥較多資金，因此在付款壓力上，會覺得預售屋比較容易負擔。

至於預售屋以及新成屋哪個較划算，曾經理認為，仍要視購屋者的需求與財務規劃，若偏好能實際看屋、確認格局與屋況，且手上資金充足，就可以買新成屋。買預售屋會面臨到的風險，像是建商能不能如期交屋、房屋的狀況、品質好不好等等，得等蓋好的時候才會知道。有些人擔心建案停工或無法完工，曾經理表示，這類情況多屬個案，目前市場上已較少遇到。

關鍵字：預售屋新成屋房市房價購屋

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