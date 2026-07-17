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左營「豪華汽車街」現店租王！　新租客斥5400萬簽15年長約

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲實登揭露，新莊一路獨棟店面5月以月租30萬元租出，為今年左營區最高店租交易。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

左營今年最貴店租竟在「豪華汽車街」！根據實登，新莊一路有獨棟店面，5月以月租30萬元租出，一口氣簽下15年長約，租金總額達5400萬元，周邊瑪莎拉蒂、Audi展示中心林立。信義房屋專家分析，新莊一路空租率低，租金單價2000~4000元。

《地產詹哥老實說》EP318／天母沒落了？　 1坪租金從1.5萬跌剩3千！在地吐實

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根據實價登錄，該店面位於新莊一路，建坪106.71坪，5月以每月30萬元出租，換算租金單價約每坪2811元。租期自2027年1月1日至2041年12月31日止，長達15年。據查，該店為3月完工，屋主為高雄在地企業。

記者實地走訪，新莊一路沿線可見Maserati瑪莎拉蒂高雄展示暨服務中心、Audi高雄Terminal旗艦館，以及多家汽車保養與維修據點，高階汽車品牌群聚，逐漸形成在地人口中的「豪華汽車街」。不過，在地人透露，新租客並非汽車品牌，雖尚未正式掛上招牌，未來可望作為企業品牌形象店或旗艦展示空間。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲新莊一路位於漢神巨蛋商圈，周邊成熟住宅人口也成為品牌進駐的重要支撐。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋漢神巨蛋店專員謝長宏表示，新莊一路正對漢神巨蛋購物廣場，大型獨棟店面供給相當有限，空租率長年低檔，租金單價約每坪2000~4000元，仍須依屋齡、面寬、腹地及建物條件而定。

謝長宏指出，大型獨棟店面最大的優勢，在於展示面完整、腹地充足，可規劃停車空間，也能滿足品牌展示需求，因此除汽車品牌外，企業總部、醫美診所、傢俱、精品及大型連鎖品牌，都有承租需求，只要一有釋出很快就會租出。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲新莊一路店面租金小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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關鍵字：左營租金新莊一路豪華車巨蛋商圈獨棟店面

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