精華區高價案翻車　工地停擺半年爆解約潮

記者陳筱惠／台中報導

精華區高價案翻車！位於北屯11期靜巷內，一座工地已經半年以上無人出入，連遮蓋的帆布都已經破爛褪色，工程綠牌上的營造修改好幾次，周邊住戶都不禁憂心是爛尾了嗎？

《地產詹哥老實說》EP318／天母沒落了？ 1坪租金從1.5萬跌剩3千！在地吐實

▲精華區高價案翻車！位於北屯11期靜巷內，一座工地已經半年以上無人出入。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在非常精華的11期市區內，一座工地已經半年以上無人出入，該社區僅規劃12戶，算是小品建案，但地點絕佳，查實價登錄，更是出現單價8字頭，每戶要價3000萬元以上的交易紀錄，總售7戶。

不過，該案過去傳出與營建公司出現不少糾紛，目前還有部分案件正在訴訟，營造連換兩手後，傳出整場建案要「盤讓」給同業，盤讓價則是大小不一，目前已銷售的7戶，也在2月全數解約。

▲查實價登錄，更是出現單價8字頭，每戶要價3000萬元以上，銷售7戶已全數解約。（圖／記者陳筱惠攝）

在景氣循環下的翻車建案不只這件，還有位於14期及周邊的「合建型」預售案，因打房2年來「賣不到幾戶」，地主認賠收回，整場建案不玩了，已購戶退戶，建商與地主合作也就終止，引發後續糾紛，這在台中市區已經出現至少3場。

知情人士透露：「主因仍是景氣差，想接手的開發商，也會因前段的消費糾紛而觀望。帶建照轉賣土地的狀況，通常會出現在小基地、透天、華廈產品身上。」該名人士補充：「目前台中市這些撤場案，多半還是有公司與個人因素，可以稱為『突發個案』，不致全面引爆。」

▲小型開發商目前生存空間被壓縮，風險也相對提升。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

但未來合建案，可能是房市暴雷的另一項警訊。春耕不動產總經理張維良說：「13期、14期、水湳、單元二等熱門重劃區都有聽聞。買方高於市價向地主買地，先支付約1成簽約金，之後向銀行辦理融資，利用銀行貸款補足至4成價款，地主在土地過戶時實際只收到約4成現金，剩餘6成則以本票或分期票據約定在36個月後支付。」

張維良說：「這種模式最大的風險，在於土地所有權已經移轉，但地主卻尚未收到完整價金。若建商後續銷售不佳、資金鏈斷裂，甚至工程停擺，地主手上握有的只是尚未到期的本票，土地卻早已過戶，主導權完全喪失。一旦建商再以土地辦理二胎或其他融資，地主權益更難保障。」

《地產詹哥老實說》EP318／天母沒落了？ 1坪租金從1.5萬跌剩3千！在地吐實