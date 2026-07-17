嶺東首間麥當勞進場裝修　在地一看規劃秒失望





▲台中南屯嶺東商圈近日速食龍頭「麥當勞」確定首度進駐，引起地方高度關注。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市南屯區嶺東地區，近年受惠於精密機械園區的產業紅利加上造鎮系列個案陸續完工，人口密集度上升，繼星巴克進駐後，近日速食龍頭「麥當勞」確定首度進駐，引起地方高度關注。

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新設的麥當勞選址於建功重劃區周邊，原店址為拿波里Pizza，此次麥當勞直接吃下3店面，實際走訪，工人裝修工程已經如火如荼，更有民眾拍到黃色Ｍ招牌被移入室內。但麥當勞近年展店都傾向獨立、得來速店面，周邊居民也感嘆嶺東首店沒有得來速。

永慶不動產南屯世界花園加盟店店長陳孟詮說：「這個消息已經在地方傳很久了，在地民眾關切度相當高。」

不過，對於嶺東長久以來都有學生族群支撐，卻沒有麥當勞，陳孟詮表示：「目前嶺東特區的連鎖餐飲機能拼圖逐步補齊，主因是大型造鎮案的落成，以建功自辦重劃區來說，這2年有4000戶，等於至少有5000人進駐，不論是星巴克、麥當勞的選址策略向來嚴格，因此人口密度、消費頻率與區域未來性才是龍頭企業開店的要素。」

對此，陳孟詮說：「以該區來說，大型面寬的店面並不好找，因此現階段先以街邊店型態進駐，是品牌在區域發展成熟前，較務實的布局方式。」

至於租金部分，21世紀不動產資深經理沈政興預估：「該社區過去曾出現一坪2700元的行情，麥當勞租賃約150坪，租金範圍落在20萬元~30萬元上下。」

▲嶺東特區的連鎖餐飲機能拼圖逐步補齊，主因是大型造鎮案的落成。（圖／記者陳筱惠攝）

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