批青安3.0！　帥過頭：窮老人「才是最該補助的人」

▲青安3.0近日拍板，新增3大資格限制機制。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

青安3.0近日拍板，新增3大資格限制機制。對此，知名房產投資客帥過頭批，不該限制。舉例來說，50歲以上的老窮人，老了難租到房、一把年紀了才有機會買房，很可憐，更應該補貼協助他們。

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青安3.0近日拍板，新增不少資格限制，包括借款人申貸時未滿50歲，且申貸年齡加計核貸年限，合計不得逾80年。所得方面，個人年所得總額不得超過200萬元。

此外，也針對房屋總價進行限制，台北市為3500萬元、新北市及新竹縣（市）為2500萬元、其他縣（市）為2000萬元。只要超過，就完全不能申請青安3.0。

對此，知名房產投資客帥過頭認為：「政府不該設這一大堆資格限制，除了會有各種漏洞，有些也不合實際上的民意需求。」

帥過頭直言：「50歲以上不能補助，是在歧視老窮人嗎？事實上，年紀大了，人家不願意租房給你，而且一大把年紀了名下沒有房子，才是更應該補助的對象。」

帥過頭說：「30歲的年輕人現在買不起，多存錢幾年前，10年後還是有能力買，那60歲的老人家呢？現在就應該給予他們補助才對，」

另外針對購屋總價限制，帥過頭表示：「以預售屋來看，只有是3房的物件，幾乎都會超過總價限制，幾年後交屋要辦貸款時，就無法申請青安3.0，這也不對。」

帥過頭舉例：「是否溯及既往是個重要觀念，過去買預售屋的人，若總價剛好超過了，不就很衰？早知道就少買1、2坪就好了啊。」





▲青安2.0與青安3.0比較圖。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「青安3.0也就做青年安心成家購屋優惠貸款，政策目的就是幫助年輕人，過去新青安時期由於沒有年齡限制，也受到民間不少質疑的聲量。」

另外，房屋總價限制，葉沛堯表示：「年輕人買房先求有、再求好，若以中古屋來看，有高達7~8成比例都有符合總價限制。」