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存到頭期款「看中青埔900萬房」！雙北上班族猶豫了：通勤好累

▲▼看房,房仲,代銷,新成屋,預售屋,買房,租屋,房東,租金,房租,小坪數,兩房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO猶豫該不該直接買房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，打算買青埔的房子，總價在900萬元以內，目前在新北工作，未來可能轉職至台北市，若買在青埔，通勤方式將變得更複雜，猶豫該先在台北租屋，還是趁換工作前先買房。對此，信義房屋專家建議，先評估看看在台北租房的租金，跟房貸相比哪個比較划算，再來就是生活品質如何達到平衡。

考慮青埔買房　卻擔心換工作後通勤

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一名網友在Dcard發文，從小在中壢長大，住在火車站附近，過去曾在青埔工作，因此對當地生活環境及周邊條件都有一定了解，很喜歡當地的清幽感。她透露，手上已累積一筆頭期款，近期開始留意青埔的房屋，預算設定在總價約900萬元以內。

原PO目前工作地點位於新北，平時搭客運通勤，不需要轉車。不過，之後可能換工作到台北南京復興一帶，若屆時住在青埔，得先騎車前往中壢市區，再搭客運到台北，之後還要轉乘公車，光用想的就覺得很累，新工作預計做2-3年，最後還是想找一份在桃園、新竹的工作。

鎖定青埔地區　總價預算約900萬

面對通勤距離、轉職規劃、貸款條件與房價變化等多重考量，原PO求問「先在台北租房，之後再買，還是換工作前先咬牙買下去？」

貼文一出，網友表示，「因為目標是青埔，以那裡的推案量，我覺得可以先去看一下目前房市的走勢喔！應該都有微幅下降，然後不急的話，要不要先放股市等2028-2029，那時交屋量跟寬限期剛好可以最大交集」、「地點不好你很難賣掉，變成卡在那裡」、「青埔如果對你通勤沒有幫助的話，可能要再想想」。也有網友勸買，「早買早享受，改坐高鐵就不會累了，另外房價還比台北便宜很多」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實可以先在台北租房，或是評估租金跟買房後要付的房貸金額，看看同樣的錢，哪一個會比較划算；第二個要考量的點是時間成本，如果住在雙北地區，通勤一定會比較輕鬆，就看原PO如何取捨。曾經理也建議，如果現在要買的話，可以用新青安政策，補貼蠻多的。

關鍵字：青埔房市買房租屋通勤兩難新青安台北租房

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