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沒落多年搏翻身！　高雄車站地下2300坪新商圈啟用

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「高雄駅一番街」開幕後，旅客從台鐵、捷運進出高雄車站，即可一路通往地下商場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄車站地下街藏了2300坪「新商圈」！「高雄駅一番街」18日將完成南、北站全面串聯，超過50家品牌一次到齊。專家分析，車站不再只有轉乘功能，地下人流可望外溢至站前店面、旅宿，能否讓沒落多年的站前商圈翻身，關鍵就看旅客願不願意停下來消費。

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「高雄駅一番街」位於高雄車站地下街，商業空間約2300坪，隨著南、北站商場正式串聯，民眾從台鐵高雄車站、捷運R11站進出，即可一路通往地下商場，整體集結超過50家品牌，18日將舉行啟動儀式，宣告高雄車站地下商業空間全面啟用。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，高雄車站長年受到鐵路地下化及站體工程影響，周邊交通動線與商業人流一度遭到切割。如今新站體逐步成形，加上地下商場南北貫通，也讓過去分散的台鐵、捷運、客運及周邊商圈人潮，重新出現整合機會。

根據實價登錄統計，高雄車站生活圈2024年5年以上大樓，均價為19.55萬元，今年截至目前均價回升至21.45萬元，重新站上2字頭，漲幅近1成。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「高雄駅一番街」商業空間約2300坪，集結餐飲、零售等超過50家品牌。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產七賢加盟店東祝遵評指出，高雄車站位於三民區，早期曾是南高雄傳統蛋黃區，近年受到人口外流、站體工程及交通黑暗期影響，加上區內新推案供給不多，目前住宅交易仍以屋齡30年以上中古大樓為主，每坪成交價約15~20萬元，區域均價長期偏低。房價漲幅也相對其他熱門區段有限。

祝遵評表示，隨著車站工程逐步完成、高雄車站站體招商陸續到位，交通與商業機能逐漸恢復，有助提升購屋人對站前生活圈的信心，也帶動區域平均房價站回2字頭，不過後續仍要觀察人潮能否從單純轉乘進一步轉化為消費，並走出車站、外溢至地面街區，才能真正帶動站前商圈與房市翻身。

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關鍵字：高雄車站地下商場站前商圈人潮消費房市

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