透天實價登錄難比價　他一查驚「價差上百萬」！網：要算土地價值

▲原PO發現透天價格差很大。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

不少民眾買房前會先查詢實價登錄，希望掌握周邊行情、避免買在高點。一名網友表示，最近在看透天厝，發現即使是同一區域的房子，條件與售價仍可能差距很大，從實價登錄上根本沒辦法得知價格行情，「根本參考個寂寞」。對此，信義房屋專家表示，透天確實有這個可能，比價最好要找同樣條件的物件。

大樓格局較能比較 透天物件一屋一況



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原PO在PTT發文，現大樓住宅因產品條件較一致，通常能透過同社區近期交易，或比較附近屋齡相近的建案，大致掌握合理單價，但透天厝卻不是這樣。他指出，透天厝缺乏一致標準，每間房屋的格局、土地坪數、建物使用狀況及屋況都有差異，若只用成交總價除以建坪計算單價，未必能完整呈現物件實際條件。

原PO提到，即使是同一個社區內的透天厝，面向主要道路或社區內道路，是否位於無尾巷，以及能停放多少輛車，都可能影響成交價格，總價差距甚至可達數百萬元，「看透天的實登是不是很容易產生幻覺？想問問大家，當初到底是怎麼抓合理價位的？是直接算地坪價值嗎？」

貼文一出，網友指出，「實價登錄本來就是參考用，不是實價預知」、「算土地價值最標準，地上物直接按年份算殘值」、「基本就地坪x附近地價 + 建物殘值」、「你這還是同一個社區透天的，我覺得一般獨立土地產權的臨路透天，同條巷子地坪一樣可是總價還有差1000萬的」、「算土地價值最標準，地上物直接按年份算殘值」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，的確會有這樣的情況，如果要比價的話，建議找條件相似的透天，「透天有很多種，連棟的、獨棟的、巷子裡的、社區型的，條件一致才可以比」，且面對馬路的房子可以做店面，價格也會比較貴。