陳炳辰／打房「到此為止」未收效　北台灣推案陷兆元保衛戰

▲2026年已過完上半年，新案市場持續積弱不振。（圖／記者項瀚攝）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

時光飛逝，2026年已過完上半年，新案市場持續積弱不振，《住展》雜誌統計今年上半年北台灣新成屋、預售屋推案量，合計約4616億元，較去年同期減少2592.5億元，減幅36%。央行「打房到此為止」一說毫無寬鬆作為，預期北台灣全年案量成績難看，再次關注是否在2018年後跌破兆元推案量關卡保衛戰。

馬年迄今未迎來關鍵性房市好消息，央行的打房到此為止一說毫無寬鬆作為，資金對股市的關注也方興未艾，完全棄守房地產，建商推案無疑保守以對。

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首都台北市上半年計推出770.7億元，比去年同期的1547.5億元腰斬，去年同在冷氣團中的首都新案還有兩筆百億元量體指標案，今年全無此等級大案，50至100億元案量計有4案，亦比去年上半年少了一半，台北市高房價產品銷售期長，尤其現況更甚，以去化舊案為主下，遂令新案停看聽。

難兄難弟的新北市好不到哪去，上半年全市公開了1483.2億元，比去年此際倍數衰退，減了近1400億元，雖仍有4個百億元話題案亮相，但還是少於去年一共8個百億大案的數量，整體推案個數也是只有去年同期的一半，房市僵局讓全台住宅交易量一哥地位的新北市亦無法獨善其身，建商態度謹慎。

▲新北市上半年全市公開了1483.2億元，比去年此際倍數衰退。（圖／記者項瀚攝）

投資重鎮桃園市退步幅度少於雙北，仍是36.3%的年減幅，上半年推出1291.6億元，有中悦、寶佳、長耀建設3個破百億元案，勝於去年同期全無大案，惟推案個數則不若去年上半年，減少近1/2，且約7成的新案是總銷低於10億元的小案，大致上仍舊以靜制動。

一片頹勢中最大亮點的新竹地區，上半年亮相了812.9億元的新案量，比去年上半年增幅53.7%，推案個數兩年同期差不多，但今年有大陸、昌益兩個破百億元大案助攻，風城在2025年沉寂了一整年後，絕地大反攻，不論是出於延推還是緩推，建商終究推案做生意，一次大爆發。

二線地帶的基隆市在今年上半年有暉騰建設80多億元的新案推升下，全市總案量來到128.2億元，翻倍年增，自然是出於比較基期因素讓起伏顯著，餘案皆低於10億元，且不超過10個新案，依然是外圍縣市屬性。另一非核心區域宜蘭地區則衰退兩成，上半年總案量是129.4億元，所有的公開案皆在10億元以下，還有超過1/3的比例是總銷未達1億元，滿足內需為主，不求表現。

邁入下半年，雖在台北市南港區、桃園市龜山區、新竹縣寶山鄉與新北市第一環行政區都有大案將上場，卻也有新北市永和區都更案、桃園市青埔與A7重劃區，和基隆市中山區指標案只聞樓梯響，政策面無法讓資金轉向房市，預期北台灣全年案量成績難看，再次關注是否在2018年後跌破兆元推案量關卡保衛戰。

►陳炳辰小檔案

現職：《住展》雜誌發言人

經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理

學歷：台北大學社會學研究所