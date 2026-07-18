一查釜山飯店「驚見恐怖暗號」　一票台人破譯喊毛！

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

文／鏡週刊

很多人出遊前會參考網路評論避雷，但評價高低有時真不準。最近有位台灣遊客在韓國飯店留下了一則1星負評，那串充滿台灣味的文字，讓不少台灣人看懂後都笑出來，直呼這提醒實在太貼心了。

台語摩斯密碼藏玄機

這位旅客在2026年6月17日入住，文中提到環境位置雖好，但最恐怖的是房間竟有針孔，便用台語拼音發文勸大家別來，留言直言：「呆灣郎拜偷恩湯來，挖住蠟勞欸幫ㄍㄧㄥ，武『金十子乚』蠟七咧，五告ㄎㄧㄛㄅㄡˇ」，這串神祕的台語摩斯密碼大家解密後才發現是在喊救命，「台灣人拜託不要來，我住六樓的房間，有針孔六七個，有夠恐怖」。

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網友大讚又感謝

這則貼文在網上炸開，不少人紛紛大讚這簡直是救世主級的警語，「這真的是台灣獨有的加密暗號欸，大家真的要珍惜台語」「超喜歡呆丸郎給的評語」「真的是還好我們學繁體字加上看得懂台語」「這個台灣人給的警語真的太實在了」。對此，原PO也證實該飯店位於釜山廣安里海灘，是因為自己習慣從低分評價看起，才意外挖到這則嚇人的真相。

台語暗號有前例

其實這種台語暗號常變成台灣人挑選店家時的秘密指標。例如之前在美國奧蘭多某家餐廳，也有台灣人表面給了5星好評，留言卻用台灣摩斯密碼寫下：「哇乾尬午告油，理掐貴森森，哩哪係跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來」，密碼破解後便是：「我覺得有夠油，而且很貴，你如果看得懂我在寫什麼，我建議你最好不要來」苦勸大家別去吃，這種幽默又實用的勸退方式真的讓後續的旅客免受一場災難。



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