房東持有35年求售！　1.56億當現成「小北百貨」房東

記者項瀚／台北報導

寧夏路上「小北百貨」以6.88億元開價求售，為大同區最貴待售店面。蘆洲長安街店面也以1.56億元開價求售，身價一樣不菲，該店房東持有長達約35年，目前每月租金約24.8萬元。

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▲蘆洲長安街「小北百貨」店面以1.56億元開價求售。（圖／記者項瀚攝）

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先前《ETtoday新聞雲》報導，寧夏夜市商圈、寧夏路上「小北百貨」店面以6.88億元開價求售，權狀面積434坪，該物件也是目前《591房屋交易網》大同區最貴待售物件，引發討論。

而同樣是「小北百貨」，這回是蘆洲長安街店面以1.56億元求售，B1+1樓權狀約302坪，該店面則是蘆洲區第三高總價的待租店面，身價同樣不菲。

經查謄本，該店面房東為李姓自然人，從約35年前建物落成就取得至今。據《591房屋交易網》刊登資訊顯示，該店面每月租金約24.8萬元，並備註為「第一手建商保留戶」。

▲小北百貨店面求售資訊整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

住商不動產蘆洲三民捷運加盟專案經理林錦妙表示：「該店面位於長安街，隔壁是麥當勞、忠義廟就在斜對面，區域店面空置率低，且屬蘆洲早期開發區域，人口密度高，店面效益佳，鮮少出現閒置狀況。」

林錦妙表示：「該商圈雖然距離捷運站較遠，但屬蘆洲鬧區，在地居民若要吃東西、採買，都會跑來這裡，該區也常有那種夜市攤車，非常熱鬧。」

以本次小北百貨店面來說，林錦妙表示：「在地經營已有10年，生意穩定，開價1.56億元，平均建物單價約51.6萬元，不貴。」

▲蘆洲長安街商圈相當熱鬧。（圖／記者項瀚攝）

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示：「北部鎖定店面收租的投資人，大多選擇台北市精華地區，最好還有長線的都更改建效益，不過新北市熱門的區域商圈，若投報穩定，也能吸引具有一定地緣性的投資人關注。」

丁玟甄分析：「該店每年租金收益約295萬元，以1.56億元開價計算，租金投報率1.88％，屬於較低的水準，認為投報率至少要在2%，甚至2.5%以上，才更容易去化。」

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