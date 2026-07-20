4縣市成「青安3.0孤島」　北市過半買方「申請不到」

▲觀察各縣市符合青安3.0的買方占比，全台僅有4縣市低於7成。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

觀察各縣市符合青安3.0的買方占比，全台僅有4縣市低於7成，包括雙北、新竹縣市，都是房價較高、相對高所得區域。其中，台北市僅48%符合資格，成為「青安孤島」。

《地產詹哥老實說》EP318／天母沒落了？ 1坪租金從1.5萬跌剩3千！在地吐實

[廣告]請繼續往下閱讀...

青安3.0將於8月起正式上路，新版增加個人年所得需低於200萬元、年齡需小於50歲的排富、排老條款。住商機構根據聯徵中心數據，調查全台第一季盤點各縣市符合青安3.0排富、排老條款之買方，占第一季區域所有購屋人比例。

統計發現，全台僅有4縣市，其符合青安資格買方低於7成，那就是台北市、新北市、新竹縣及新竹。其中，台北市有達標的購屋人更僅有48.4%，不到半數。

▲全台僅有4縣市，其符合青安資格買方低於7成。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「北市動輒數千萬元的房屋總價，已令區域買盤大洗牌，如今北市買方有超過五成若非年過半百的換屋族，就是年收破200萬元的金字塔頂端人口。」

至於新北市，賴志昶表示：「過去該市不少行政區被稱為首購熱區，但隨著北市高房價推擠人口外移，加上近年區域興起重劃區議題，新案價位持續推波助瀾之下，令買得起該市的買盤亦逐漸老化與高收入化。」

另外新竹地區，賴志昶指出：「新竹縣市青安買盤占比相對偏低，主因為區域主力購屋族年收入多屬竹科客群，年收入動輒超越 200 萬元大關，這數據也意味著大新竹有不小比例買方是看得到、但吃不到青安3.0。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「即便是房價較高的台北市，也有超過7成的物件達標、總價低於3500萬元，主要還是高收入族群不少，進而影響到青安3.0申貸。」

《地產詹哥老實說》EP318／天母沒落了？ 1坪租金從1.5萬跌剩3千！在地吐實