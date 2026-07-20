ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

4縣市成「青安3.0孤島」　北市過半買方「申請不到」

▲▼利晉曙光,樣品屋,預售屋,新案,買房,房市,購屋,小資族,接待中心,利晉工程,。（圖／記者賴志昶攝）

▲觀察各縣市符合青安3.0的買方占比，全台僅有4縣市低於7成。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

觀察各縣市符合青安3.0的買方占比，全台僅有4縣市低於7成，包括雙北、新竹縣市，都是房價較高、相對高所得區域。其中，台北市僅48%符合資格，成為「青安孤島」。

《地產詹哥老實說》EP318／天母沒落了？　 1坪租金從1.5萬跌剩3千！在地吐實

[廣告]請繼續往下閱讀...

青安3.0將於8月起正式上路，新版增加個人年所得需低於200萬元、年齡需小於50歲的排富、排老條款。住商機構根據聯徵中心數據，調查全台第一季盤點各縣市符合青安3.0排富、排老條款之買方，占第一季區域所有購屋人比例。

統計發現，全台僅有4縣市，其符合青安資格買方低於7成，那就是台北市、新北市、新竹縣及新竹。其中，台北市有達標的購屋人更僅有48.4%，不到半數。

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲全台僅有4縣市，其符合青安資格買方低於7成。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「北市動輒數千萬元的房屋總價，已令區域買盤大洗牌，如今北市買方有超過五成若非年過半百的換屋族，就是年收破200萬元的金字塔頂端人口。」

至於新北市，賴志昶表示：「過去該市不少行政區被稱為首購熱區，但隨著北市高房價推擠人口外移，加上近年區域興起重劃區議題，新案價位持續推波助瀾之下，令買得起該市的買盤亦逐漸老化與高收入化。」

另外新竹地區，賴志昶指出：「新竹縣市青安買盤占比相對偏低，主因為區域主力購屋族年收入多屬竹科客群，年收入動輒超越 200 萬元大關，這數據也意味著大新竹有不小比例買方是看得到、但吃不到青安3.0。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「即便是房價較高的台北市，也有超過7成的物件達標、總價低於3500萬元，主要還是高收入族群不少，進而影響到青安3.0申貸。」

《地產詹哥老實說》EP318／天母沒落了？　 1坪租金從1.5萬跌剩3千！在地吐實

關鍵字：新青安青安3.0貸款房貸資格限制

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

從沙洲半島再變離島　旗津房價兩極化「新舊價差逾2倍」

觀光客暑假瘋旗津，但很多人不知道，旗津曾與台灣本島相連，1967年因高雄港開闢第二港口，切開沙嘴才成為離島。近60年後，使用近30年的旗津輪渡站完成大改造，替旗津門面換新裝，而島上新大樓供給稀少，實登顯示，今年新大樓成交單價已站上3字頭。

1小時前

情侶買房想省地價稅　稅捐處曝1解：雙方都適用

有不少情侶會考慮一起生活、買房，不過要是土地和房屋的登記方式錯誤，就可能不適用優惠稅率，高雄市稅捐處提醒，不只情侶，只要是共同購買房地的旁系親屬例如兄弟姊妹等也要注意。

1小時前

飛機迷崩潰！　高雄追機勝地今起熄燈「最快明年回歸」

高雄飛機迷追機熱點20日暫熄燈！有「機場咖啡文化創始店」之稱的「老爸咖啡」，緊鄰高雄國際機場跑道，因配合機場北側圍牆外推工程，20日起暫停營業，現場透露，未來大片戶外區將變成機場範圍，店家將重新調整營業空間，預計最快明年才能重新營業。

2小時前

「島語」迎戰「旭集」！　餐飲巨頭選址成房市風向球

全台最難訂的「島語自助餐廳」台中首店，已於18日在「漢神洲際購物廣場」盛大開幕，首個周末即引爆萬人空巷的排隊狂潮，與進駐「大遠百」的「旭集」隔空交火！兩大餐飲巨頭較勁意味濃厚，更成為中台灣高端富人聚落的置產風向球。

4小時前

烏日新地王！　寶佳P董斥35億買高鐵特區2725坪停車場

土地市場再度投下震撼彈！消息指出，位於烏日高鐵特區，第一大百貨對面、目前作為停車場使用的2725.46坪土地，以不低於35億元、每坪不低於128萬元成交，買方正是寶佳機構林家宏以自然人名義購入。

5小時前

4縣市成「青安3.0孤島」　北市過半買方「申請不到」

觀察各縣市符合青安3.0的買方占比，全台僅有4縣市低於7成，包括雙北、新竹縣市，都是房價較高、相對高所得區域。其中，台北市僅48%符合資格，成為「青安孤島」。

5小時前

房東持有35年求售！　1.56億當現成「小北百貨」房東

寧夏路上「小北百貨」以6.88億元開價求售，為大同區最貴待售店面。蘆洲長安街店面也以1.56億元開價求售，身價一樣不菲，該店房東持有長達約35年，目前每月租金約24.8萬元。

6小時前

陳炳辰／打房「到此為止」未收效　北台灣推案陷兆元保衛戰

時光飛逝，2026年已過完上半年，新案市場持續積弱不振，《住展》雜誌統計今年上半年北台灣新成屋、預售屋推案量，合計約4616億元，較去年同期減少2592.5億元，減幅36%。央行「打房到此為止」一說毫無寬鬆作為，預期北台灣全年案量成績難看，再次關注是否在2018年後跌破兆元推案量關卡保衛戰。

7小時前

原國軍眷舍！通化安和公辦都更簽約　設大安區民活動中心

台北市大安區的「通化安和」公辦都更案已在1日完成簽約，該案原基地是國防部老舊眷舍，公有土地比例高達99%，將以「台北2126百年韌性聚落示範場域計畫」為發想，打造重要新地標，並預計會和士林天母歷史建築「羅友倫故居」跨區整合、修復與再利用。

23小時前

房仲建議下斡旋金「卡位」！眾人搖頭：抽回斡旋才好談價格

在買房的過程中，有時出價低於屋主開價時，會先支付一筆「斡旋金」給房仲，這筆「斡旋金」是取得優先議價的關鍵。就有一名網友表示，自己看上一間中古屋，但價格遲遲談不攏，房仲要他下斡旋先「卡住順位」，但同樣做房仲的家人卻建議他撤回斡旋等降價，但因為很喜歡這間房子，讓他因此陷入糾結，深怕抽回斡旋會錯失機會。對此，網友們一面倒建議他撤回斡旋，因為目前買房的人稀缺，撤回斡旋反而會讓屋主與房仲著急，進而更好談價格。

23小時前

【窒息的愛】爸對奇異果過敏　拒絕女兒投餵她傷心到哭XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房東持有35年求售！　1.56..

房仲建議下斡旋金「卡位」！網：..

精華區高價案翻車　工地停擺半年..

烏日新地王！　寶佳P董斥35億..

竹北房東喊收租「報酬不到3%」..

高雄頂樓毛胚豪宅「單價2字頭」..

她持400萬想買房！網見地段：..

批青安3.0！　帥過頭：窮老人..

4縣市成「青安3.0孤島」　北..

「島語」迎戰「旭集」！　餐飲巨..

ETtoday房產雲

最新新聞more

從沙洲半島再變離島　旗津房價兩..

情侶買房想省地價稅　稅捐處曝1..

飛機迷崩潰！　高雄追機勝地今起..

「島語」迎戰「旭集」！　餐飲巨..

烏日新地王！　寶佳P董斥35億..

4縣市成「青安3.0孤島」　北..

房東持有35年求售！　1.56..

陳炳辰／打房「到此為止」未收效..

原國軍眷舍！通化安和公辦都更簽..

房仲建議下斡旋金「卡位」！網：..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366