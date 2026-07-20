烏日新地王！　寶佳P董斥35億買高鐵特區2725坪停車場

記者陳筱惠／台中報導

土地市場再度投下震撼彈！消息指出，位於烏日高鐵特區，第一大百貨對面、目前作為停車場使用的2725.46坪土地，以不低於35億元、每坪不低於128萬元成交，買方正是寶佳機構林家宏以自然人名義購入。

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▲烏日高鐵特區第一大百貨對面，目前作為停車場使用的2725.46坪土地，以不低於35億元、每坪不低於128萬元成交。（圖／記者陳筱惠攝）

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寶佳機構再度出手土地佈局，在各大土地開發業者間流傳，本次成交的烏日區新高鐵段47地號，土地分區為「商一」，總面積達2725.46坪。以不低於35億元、每坪不低於128萬元成交，不僅一舉刷新高鐵特區的土地單價交易紀錄，成為2026年台中市年度最具指標性的「地王」級交易。

▲林家宏看準軌道經濟大手筆佈局烏日高鐵特區。（圖／記者陳筱惠攝）

知情人士透露，「此次出手者傳為寶佳機構的少東林家宏，業界稱Ｐ董。未來有機會由林家宏直系經營的建設品牌出手推案。」

這筆堪稱林家宏掌權寶佳後，第一筆中部大型土地交易，資深土開從業人員認為：「交易溢價10％~20％左右，又創下高價，未來若規劃推出大型住宅、商辦或複合式開發案，勢必牽動周邊土地行情及建商布局策略，成為下半年中台灣土地市場的重要風向球。」

春耕不動產總經理張維良則分析：「這塊地關鍵就在於其地理位置，烏日三鐵共構的優勢，軌道經濟的長遠潛力是吸引指標建商搶進的主因。尤其該基地正面對興建中的『第一大百貨』，更是加分。」雖然每坪成交單價來到約128.4萬元，但對於具備雄厚資金實力的建商而言，長期持有的增值效益遠大於眼前的溢價成本。

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▲寶佳此次佈局成為下半年中台灣土地市場的重要風向球 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）