「島語」迎戰「旭集」！　餐飲巨頭選址成房市風向球

▲全台最難訂的「島語自助餐廳」台中首店，已於18日在漢神洲際購物廣場盛大開幕。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台最難訂的「島語自助餐廳」台中首店，已於18日在「漢神洲際購物廣場」盛大開幕，首個周末即引爆萬人空巷的排隊狂潮，與進駐「大遠百」的「旭集」隔空交火！兩大餐飲巨頭較勁意味濃厚，更成為中台灣高端富人聚落的置產風向球。

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根據未來流通研究所最新統計，台中市餐飲產業銷售額穩居六都第二大，佔全台約13.6%，廣域消費腹地更高達506萬人。其中，14期洲際段在「漢神洲際購物廣場」進駐後，不僅首月即開出10億元的驚人業績，更引進12家台中獨家精品旗艦，吸引包括舜元、惠宇、遠雄，以及北部重量級建商大陸、亞昕、寶佳、達麗等指標建商積極卡位。

就在「島語自助餐廳」開幕首日，機捷特區新案「永尚謙玥」因未來社區規劃導入漢來物業管理服務，也特別安排已購戶用餐，提前感受未來生活場景。

▲頂級Buffet龍頭「旭集」插旗大遠百，也為區域的餐飲與娛樂版圖再添一強。（圖／資料照）



另外，Buffet巨頭之一的「旭集」插旗「大遠百」，更為區域的餐飲與娛樂版圖再添一強。該區頂級商辦與豪宅林立，指標建案如「聯聚理安大廈」、「聯聚玉衡大廈」不斷寫下百萬單價紀錄；此外，寶璽機構與日本第一「日建設計」合作推出的「寶璽天讚」，更奪下年度億元預售市場成交之冠。

七期後續還有「遠雄夏綠蒂」、「寶輝惠國段新案」等指標建案即將進場，預計將為七期核心再添熱絡房市話題。

住商企劃研究室執行總監徐佳馨分析：「頂級精品餐飲的選址哲學，本質上就是高端品牌對城市區域消費實力的實質背書。過去台中只有七期能撐起如『旭集』這類客單價高昂的殿堂級餐飲，如今『島語』選擇在漢神洲際插旗，等於看好14期整體的發展潛力與北屯消費能力，更預示了該區未來生活圈成型極具可期待性。」

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