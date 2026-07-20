飛機迷崩潰！　高雄追機勝地今起熄燈「最快明年回歸」

▲老爸農場緊鄰高雄國際機場跑道，戶外區可近距離欣賞飛機起降，是高雄知名追機景點。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄飛機迷追機熱點20日暫熄燈！有「機場咖啡文化創始店」之稱的「老爸咖啡」，緊鄰高雄國際機場跑道，因配合機場北側圍牆外推工程，20日起暫停營業，現場透露，未來大片戶外區將變成機場範圍，店家將重新調整營業空間，預計最快明年才能重新營業。

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「老爸咖啡」位於小港區明聖街巷內，2003年開幕，至今已20餘年，因緊鄰高雄國際機場跑道，遊客可近距離欣賞飛機起降，多年來吸引大批飛機迷、攝影玩家及親子家庭朝聖，也被不少航空迷視為高雄代表性的追機景點，更有「機場咖啡文化創始店」之稱。

▲有「機場咖啡文化創始店」之稱的「老爸咖啡」，因配合高雄機場北側圍牆外推工程，7月20日起暫停營業。（圖／記者張雅雲攝）

該店日前在官方社群公告表示，「因配合國家建設（機場圍牆整建工程），20日起暫停營業。」記者實地走訪，現場表示，此次暫停營業主要是配合機場北側圍牆外推，新圍牆將直接穿越現有戶外營業區，因戶外空間受到影響，店家必須重新調整營業範圍及相關設施，預計最快2027年恢復營業，確切時間仍須視工程進度而定。

高雄國際航空站工務組表示，該工程全長約3.6公里，整體工程預計2028年5、6月完工，「老爸咖啡」也在工程範圍內，不過農場所在路段施工時間約10個月，因此店家最快2027年即可配合工程完成後重新營業，不必等到全線完工。

由於該工程必須將圍牆往機場外側移動，涉及私人土地，民航局須透過協議價購或徵收程式取得土地，並依法辦理土地、地上物補償及後續所有權移轉。

▲「老爸咖啡」戶外區涉及機場用地取得，比對地籍資料，目前土地所有權仍由多名自然人共有。（圖／記者張雅雲攝）

比對地籍資料，「老爸咖啡」戶外區的土地使用分區，均為航空站用地的機場用地，目前由多名自然人共有，地主尚未移轉登記給民航局或高雄國際航空站。

住商不動產小港宏平加盟店店長丁晉偉表示，小港機場周邊農地，因受航空限高及使用管制影響，市場交易量一直不大，成交量相當有限。

丁晉偉指出，該區農地行情近年約每坪5萬~5.5萬元，「因此次屬政府公共建設用地取得，價格主要仍依市價查估及協議價購程序辦理，與一般市場自由買賣不同，地主除土地補償外，若配合自行拆除地上物，依法還可領取地上物補償及自拆獎勵金，因此補償內容比一般土地交易更為複雜。」

▲「老爸咖啡」小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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