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高雄新案還有2.7萬戶待售　市調6字形容買氣新常態

▲▼高雄,房市,降價,賠售,房價,中古屋,預售屋,換約,信義房屋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄上半年線上銷售新案共5萬2002戶，目前仍有53%、約2.7萬戶待售，上半年去化率僅5.8%。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

市調統計，高雄上半年線上銷售新案共5萬2002戶，目前仍有53%、約2.7萬戶待售，上半年去化率僅5.8%。雖然平均每成交1戶所需來客數，今年已由24.4組降至18.8組，成交效率略有改善，仍有龐大待售量。

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根據高雄市市調協會最新統計，全市線上銷售案量達5萬2002戶，其中已去化約47%，仍有53%、約2萬7560戶尚未售出，待售量仍超過一半。

高雄市市調協會理事長蔡博丞分析，觀察近3年去化表現，2024年全年去化占比達79.1%，2025年降至15.4%，2026年截至上半年僅5.8%，顯示在央行信用管制、房貸審核趨嚴及市場觀望氣氛影響下，新案去化速度持續放緩。

不過統計高雄近10個月的「來人成交比」，從2026年1月的24.4組、3月23.9組，到5月已降至18.8組，代表平均每成交1戶所需來客數減少，成交效率較年初提升。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲高雄市近期案場成交比統計。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

高雄市仲介公會理事長謝哲耀分析，「市場投資需求大幅降溫，不少購屋族雖開始進場看屋，但態度依舊謹慎，購屋決策時間明顯拉長，因此形成『有人看、成交慢』的新常態。」

謝哲耀指出，面對龐大待售量，不少建商持續祭出工程期零付款、優惠付款方式、裝潢家電配套等促銷方案，加速去化庫存，同時放慢新案推案腳步，避免市場供給持續增加。

蔡博丞指出，高雄房市已逐步走出最冷階段，最新成交比是近10月新低，但新案庫存仍維持高檔，下半年能否有效消化庫存，仍將是觀察房市復甦力道的重要指標。

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關鍵字：高雄房市新案庫存去化率央行管制成交效率

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