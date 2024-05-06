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永慶加盟四品牌桃園經管會支持在地學校體育發展　贊助八德國小女排挺進中華盃全國大賽

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,桃園,排球,贊助,公益。（圖／永慶提供）

▲永慶加盟四品牌桃園區經管會贊助八德國小女排比賽經費，支持孩子勇敢追夢。（圖／永慶提供，下同）

生活中心／綜合報導

永慶房產集團加盟四品牌桃園區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）為支持桃園市八德國小5年級女排隊，參與第53屆中華盃國小排球賽，贊助10萬元比賽經費，讓小選手們能夠無後顧之憂在球場上揮灑汗水、奮力一搏，打出好成績。

中華盃排球錦標賽是國小排球賽事最高殿堂，由中華民國排球協會根據該學年全國排球四大盃賽之積分排名，前15名的學校才能參賽。桃園市八德國小5年級女排隊今年首度打入中華盃，卻礙於經費缺口無法南下征戰，於是發起募款活動。有巢氏房屋店長林士媗得知訊息後，第一時間通知永慶加盟四品牌桃園區經管會，並獲得永慶不動產暨永義房屋桃園區經管會長李佳樺、有巢氏房屋桃園區經管會長危挺山、台慶不動產桃園區經管會長許瑛哲支持，要幫助孩子們勇敢追夢。

桃園市八德國小校長謝雅莉說，為了挺進中華盃，我們五年級女排隊從上學期開始便四處奔波到各縣市比賽，假日也持續練習、提升球技，雖然辛苦但孩子們都樂在其中。由於今年的中華盃在屏東舉辦，住宿、交通費、餐費等是一筆不小的開支，這次真的非常感謝永慶加盟四品牌桃園區經管會慷慨解囊，讓孩子能順利參賽。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,桃園,排球,贊助,公益。（圖／永慶提供）

▲有巢氏房屋林士媗店長（右1）代表接受八德國小校長謝雅莉（右2）致贈感謝狀。

李佳樺會長在捐贈儀式上表示，運動可以鍛練孩子的心智，學習面對挫折的勇氣，培養堅定的意志，這些都是在課本上學不到的，因此永慶加盟四品牌桃園區經管會很樂於支持在地學校發展體育活動，這次贊助八德國小10萬元比賽經費，除了支持孩子圓夢，也善盡企業社會責任，幫助更多需要幫助的人。

本次贊助的10萬元將會作為八德國小五年級女排專款專用，除了能應付這次南征屏東出賽的旅費，還將會為孩子們製作新的比賽球衣，謝雅莉校長補充，新的球衣會印上永慶加盟四品牌的logo，我們認為像永慶房產集團這樣有善心的企業，值得讓大家看見，也期許孩子們未來有能力也能幫助他人，讓善的力量生生不息。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,桃園,排球,贊助,公益。（圖／永慶提供）

▲桃園市八德國小女排穿上永慶加盟四品牌贊助的全新球衣，挺進中華盃。

除了贊助體育活動，過去有巢氏房屋桃園區經管會也贊助八德國小40件反光背心及20支導護旗，讓學生能安心上下學，也提升導護志工在維護交通時的安全。
 

關鍵字：永慶房市訊息永慶必知小常識桃園排球贊助公益

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