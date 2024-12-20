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隔壁女租客「半夜啪啪太猛烈」　過來人曝1招有效：秒軟...搬走了

▲▼租屋,雅房,套房,房門（圖／記者劉維榛攝）

▲隔壁女房客半夜做愛聲，時常把原PO吵醒。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「隔壁房女生打砲聲超吵！」一名租屋妹抱怨，隔壁租客時常在半夜發出激情聲，而且與男生聊天也超級大聲，打亂原PO的睡眠時間，但不知如何解決，希望求助過來人的經驗。文章曝光後，有苦主分享「放佛經...秒軟，我真的試過，後來隔壁就自己搬走了」。

一名女網友在Dcard困擾直呼，隔壁女房客經常帶男伴回來過夜，偏偏租屋處隔音效果極差，每到深夜，總是清楚聽到隔壁傳來的激烈撞擊聲，「凌晨1至2點或4至5點」都會被吵醒，讓原PO不堪其擾。

原PO也尷尬說道，每次見面時，對方都會禮貌性打招呼，對比夜晚的「激情噪音」形成了強大對比，「每次都要被逼迫聽她的叫床聲，真的有夠煩的又噁...且每次帶男生回家都聊天笑得很大聲，我這個怕吵的人真的躁鬱症要爆發！」

對此，原PO崩潰求助，就怕今晚又睡不著了，就怕直接說出來會鬧太僵，也不想與對方吵架，「該怎麼不尷尬地跟她講這件事呢？」

底下網友熱議，「請房東去說，不然就貼紙條」、「同一個男生嗎？不是的話，之前有看過是直接報警說鄰居疑似從事色情行業」、「打砲就算了，之前租屋隔壁情侶是打架，我真的快嚇死」、「在他們打砲時放大悲咒」。

有過來人分享擊退方法，「提供我朋友過去的經驗給你參考，1.委婉在他門上留言，請他注意；2.跟房東講，請房東處理；3.錄音，燒成CD，直接貼在他門上（署名某鄰居），如果真的都沒辦法，就只好報警處理（或要求房東退房租搬家），我朋友最後是到第3個步驟，聽說房東下最後通牒，對方就連夜搬走了」、「我隔壁的外籍人士也是一直帶人回來打砲，某次假日早上八點被叫床聲吵醒，美好假日都睡到12點的我氣不過，直接起來放佛歌，電腦放到最大聲，手機也放到最大聲，二重唱的威力下，他們5分鐘後就去洗澡了，很好笑的是，10分鐘後他們就出門了」、「放佛經...秒軟，我真的試過，後來隔壁就自己搬走了」。

關鍵字：佛歌打砲租客房客睡覺半夜

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