吳錫坤「回鍋」富華新任董事長　認成交量僅剩同期15％

記者陳筱惠／台中報導

台中「營建獲利王」由富華創新（3056）拿下，該公司今（17）日舉行股東會，會中通過配發現金股利2元、股票股利3.5元，合計5.5元。開場時原已退休8年的總太集團創辦人、總太地產董事長吳錫坤回鍋接任董事長。

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！ 專家揭露「看不到的結構轉變」

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▲已退休8年的總太集團創辦人、總太地產董事長、大股東吳錫坤回鍋接任富華創新董事長。（圖／記者陳筱惠攝）

2024年受惠北屯區高達159億元的超級大案「心之所向」第四季交屋入帳，推升去年營收高達127.54億元、暴增738％，創下歷年新高紀錄；稅後純益21.89億元、暴增613％，每股純益（EPS）高達6.15元，股東會中承認並通過配發現金股利2元、股票股利3.5元，合計5.5元。

股東會後，富華創新董事長吳錫坤接受採訪表示：「房市是真的不好，其實從數據面就看得出來，你看今年第一季來客量、成交量，僅剩去年同期的15%以下，這個我覺得還會再往下。」

吳錫坤表示：「那現在每一家交屋的建商當然都得很辛苦，就沒錢到處找，即便銀行錢很多，但是不能用在房地產，額度早就滿了，如果下半年央行未鬆綁，可能12個月後，房地產業的從業人員就『過剩』，過剩之後人就不值錢了。」意指房地產業界將掀起一波失業潮。

▲吳錫坤認爲，接下來不動產業「不做決定比做決定好」。（圖／記者陳筱惠攝）

從需求面來說，吳錫坤認為：「水龍頭都關了，房地產跟股票，這個都是資本市場在作主，台灣錢很多，但是你不能說把所有的資金都用在房地產，這也不對，所以你從全體社會的角度來看，央行的管制是正確的。」

因此，吳錫坤認為：「接下來不動產業『不做決定比做決定好』，但企業要生存下去，2年前富華創新就已經轉型，成為控股公司，除了博弈跟詐騙，其他毛利高的產業如新能源等，都會去全盤接洽。」

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