房價假跌真漲？怕買在高點！　專家揭露「看不到的結構轉變」





▲去年919央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市冷卻至今，下半年市場會怎麼走？（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

下半年房市怎麼走？最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義房屋不動企研室專案經理曾敬德，他認為Q2央行不會再出招，前庭失火，後院不能也燒了，央行也不樂見房地產垮臺，並預估現在的成交量已是低谷量，Q4遞延性買盤有望出籠。

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去年919央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市進入寒冬，Q2央行理監事會議還會再出招嗎？曾敬德認為：「可能性不大，央行現在面臨的困境多，包括匯率大幅度波動等等，前庭失火，後院不能也燒了，估計央行不會讓房地產的金融穩定性出問題。」

曾敬德接著表示：「央行可能針對政策細節修修補補，大方向還是朝著金檢的方向來做，不會再加碼管制，現在這個時間點若還再踹兩腳，市場會出事情，這也是央行不樂見的。」

▲曾敬德認為，央行Q2理監事會議不會再對房市踹兩腳。（圖／記者湯興漢攝）

曾敬德指出：「去年上半年房市大好，根本像是用搶的，每月預售成交1.6萬件，而現在每月成交降到5千件左右，從過去經驗來看，房價快速修正只發生在金融海嘯時期，當時北市半年修正10~15%，若以現在景氣循環到頂的模式來看，通常呈現修正期長、幅度緩的特性。」

曾敬德觀察：「目前一些過去漲多區塊，確實已出現價格修正的現象，但這也是一個機會，像是一些房價大幅上漲的區域，有些屋主取得價格低，可以願意讓利，消費者有機會撿到便宜。」

但曾敬德也表示：「現在的成交量已可說是低谷量，通常消化利空需要半年時間，去年919開始到今年3月，房市本有起色，但4月又遇到川普關稅，不過預期Q4遞延性買盤將回籠。」

▲曾敬德認為，現在成交量已可說是低谷量，預期Q4遞延性買盤將出現。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

現在進場買房，會不會買貴？下半年房市怎麼走？曾敬德坦言：「在川普執政下，不確定會有什麼，但確定一定還有什麼，但對於自用剛需的消費者來說，別過度在意房價波動，且房地產仍具備抗通膨特性。」

曾敬德接著表示：「希望買到的房子保值，就盡量挑選安全一點的物件，例如交通建設旁、成熟商圈、精華區、好一點的重劃區等等，並且控制總價，簡單來說就是該買『別人也會想要的房子』，此外還要審慎評估自身貸款條件與房仲公司。」

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