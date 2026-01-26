27年「台南必吃熱炒」突歇業　20萬店面新租客無縫接軌

▲號稱台南必吃熱炒的「嘟嘟現炒」，10分鐘上菜的速度，快到被在地人笑稱是「有種餓叫嘟嘟覺得你餓」，去年底歇業。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

號稱台南必吃熱炒的「嘟嘟現炒」，10分鐘上菜的速度，快到被在地人笑稱是「有種餓叫嘟嘟覺得你餓」，該店1998年開幕，開店27年來從未搬家，去年底停業，屋主秒開月租金20萬元重新招租，不到2個月已有新租客進駐。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

[廣告]請繼續往下閱讀...

「嘟嘟現炒」位於東區，1998年開幕，主打各式平價熱炒，多年來累積一票死忠顧客，上菜速度快到被台南人笑稱「有種餓叫嘟嘟覺得你餓」，假日用餐時間坐無虛席，開店27年來從未搬家，沒想到去年底無預警停業，該品牌目前在台南已無分店，不少在地人都相當惋惜。

該店位於崇明二十四街，根據租賃資料，使用坪數約120坪，屋主秒開20萬元重新招租，不到2個月就有新租客進駐，由新店家「雞廚風味料理」接棒營運。據查，租賃實登尚未公布。

台慶不動產台南市醫崇德加盟店總經理魏楷倫指出，該店屬崇德路生活圈，隔壁就是近年討論度高的「南台南副都心」，在鐵路地下化、南台南車站等建設題材帶動下，舊市區成熟機能與重劃區新移入人口逐漸形成「機能互補」格局，區域人流與消費力都有支撐。

▲沿線餐飲、生活型店家密度高，空租率相對低，「只要物件釋出，承接速度通常不慢」。（圖／翻攝自Google Maps）

魏楷倫分析，該區主要仰賴市立醫院與崇德路商圈撐起基本人潮，沿線餐飲、生活型店家密度高，空租率相對低，「只要物件釋出，承接速度通常不慢」。以店面租金來看，崇德路租金單價約每坪500~800元，因面寬、屋況而有落差。

東區開發較早，區域房市以透天為主，屋齡落差大，屋況佳或翻修整理過的透天，總價多落在2000~3000萬元，條件更好的甚至上看4000萬元；魏楷倫指出，而屋齡50年以上的老透天釋出量相對有限，總價約500~900萬元，但若翻修或加蓋後「破千萬」並不意外。

至於該區大樓新舊價差相當明顯。魏楷倫表示，副都心重劃區新案近期成交單價多在每坪38~40萬元上下；相較之下，周邊屋齡偏高的舊大樓單價約每坪21~26萬元。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！