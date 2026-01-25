從買房那一刻「人生慢慢失去選擇」！資深房仲：非每個人都撐得住

▲不少人認為，結婚生子後就要買房，才有歸屬感。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者王麗琴／綜合報導

搬家是不少租屋族的惡夢，也因此「買房」變成是無殼蝸牛的一種信仰，是人生「夢寐以求的目標」。不過，對於這種買房「已成唯一人生信仰」，資深房仲得勝老闆卻有不同的看法，他表示，看過太多家庭在買下房子的那一刻，人生反而開始慢慢失去選擇權，更可怕的是，多數人在當下都深信「這是對家人最好的選擇」。

得勝老闆在教買房影片中表示，許多已婚、有小孩、仍在租屋的家庭，常會覺得「再不買房好像很對不起家人」，但這種壓力並非來自於自己不努力、不負責，而是身邊的人不斷提醒「小孩子長大了，一直租房子也不是辦法」，加上現在有新青安、低月付與長年期房貸，讓人覺得現在不買就來不及。

影片中的主角，是一位已婚、有孩子、已經開始看房的爸爸。房仲向他介紹新青安、五年寬限期與四十年房貸，試算後月付看起來不高，他也確實心動，但在做出決定前，他選擇來諮詢得勝老闆。

得勝老闆在評估主角的情況後，當下告訴他，即使房市再好、大家都在買，但以他目前的狀態，仍會阻止他現在買房。這不是市場問題，而是「撐不撐得住」的問題。他強調，市場不會等人，但人生也不能拿來亂試錯。

得勝老闆以他18年的房仲經驗認為，不是所有人在房市熱絡的時候，都適合買房；尤其當他進一步了解這位爸爸的情況後，發現該名爸爸在南投老家名下已有一間房，目前一家三口在台中租屋生活，未來孩子就學、生活重心都在台中，但房子卻不在那裡。當對方說出「我也知道差不多該有個家了」時，得勝老闆立刻警覺，因為這句話往往不是準備好了，而是壓力來了。

他提出3個是否適合買房的判斷標準：

第一：是有真正的居住需求，而非面子或跟別人比較。

第二：房貸是負擔得起的，不是靠硬撐。

第三：價格談得合理，而非因為恐慌追高。

關鍵不是想不想買，而是能不能撐得住。

但接來下實際攤開條件後，對方頭期款約150萬元，月收入4萬多元，妻子目前在家顧小孩沒有收入。對此，得勝老闆直言，問題已不是買不買房，而是買下去會不會慢慢被壓垮，一旦再加一筆房貸，生活連喘息與修正的空間都沒有。

最後，他給出兩個方向作為參考：

一：先賣掉南投老家的房子，再進行購屋，順序不能錯。

二：增加家庭現金流，即使每月多三萬元，整個家庭壓力就會完全不同。



他總結，這位爸爸不是買不起房，而是現在買，會讓人生慢慢失去選擇權；也提醒民眾要想清楚，在已婚有小孩的情況下，「先買房」與「先撐住生活」，哪一個才是真正重要的事。