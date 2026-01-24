房東痛失「超級金雞母」！　舊聯邦三重分行開價1.98億賣

記者項瀚／台北報導

三重最高價待售店面位於正義北路，開價1.98億元。該店面過去由聯邦銀行長期承租，估達20年以上，但在約1年前撤出，淪為空店面。專家分析，正義北路上的高價店面大多為透店，除租金效益，還有較大土地價值及改建效益，「而本次討論店面，就得拼租金條件了。」

▲三重最高價待售店面位於正義北路，開價1.98億元。（圖／記者項瀚攝）

正義北路上的聯邦銀行開業估20年以上，但在約1年前撤出，這也讓房東「痛失超級金雞母」，經查謄本，該店面房東為陳姓自然人，在2012年透過買賣取得，但未見到實登。

經查《591房屋交易網》，房東開價1.98億元求售店面，包含1+2樓及7車位，權狀250坪。而該店面也成為目前三重區在《591房屋交易網》最貴的待售店面。

▲昔日三重正義北路的聯邦銀行店面以1.98億元求售。（圖／翻攝自591）

住商不動產三重國小加盟店資深經理陳偉勳表示：「正義北路為三重主要幹道鬧區，但近年稍顯沒落，空置率不低，整條正義北路招租店面粗估達20多間，店面效益不如重新路、台北橋商圈。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯觀察：「正義北路上的店面交易，不少高總價成交案屬於透店產品，除租金效益，同時買方也著眼土地價值以及未來的改建效益，條件多元。」

葉沛堯表示：「本次討論個案位於12層大樓的1~2樓，每坪均價79萬元並不算開得太貴，但總價高、改建效益較低，主要就得靠租金投報，以1.98億元開價來算，租金投報至少要抓在2.5%以上，也就是每月要能租到41萬元，才較能吸引買方入手。」

攤開實價登錄紀錄，正義北路上成交總價最高的5筆店面交易，全都是透店，總價在1.3~1.63億元間，且交易時間都在2013~2014年，顯見當時正義北路較為熱絡。

▲三重正義北路最貴的5筆店面交易。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

