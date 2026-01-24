ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房東痛失「超級金雞母」！　舊聯邦三重分行開價1.98億賣

記者項瀚／台北報導

三重最高價待售店面位於正義北路，開價1.98億元。該店面過去由聯邦銀行長期承租，估達20年以上，但在約1年前撤出，淪為空店面。專家分析，正義北路上的高價店面大多為透店，除租金效益，還有較大土地價值及改建效益，「而本次討論店面，就得拼租金條件了。」

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

▲▼ 正義北路 。（圖／記者項瀚攝）

▲三重最高價待售店面位於正義北路，開價1.98億元。（圖／記者項瀚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

正義北路上的聯邦銀行開業估20年以上，但在約1年前撤出，這也讓房東「痛失超級金雞母」，經查謄本，該店面房東為陳姓自然人，在2012年透過買賣取得，但未見到實登。

經查《591房屋交易網》，房東開價1.98億元求售店面，包含1+2樓及7車位，權狀250坪。而該店面也成為目前三重區在《591房屋交易網》最貴的待售店面。

▲▼ 。（圖／翻攝自591）

▲昔日三重正義北路的聯邦銀行店面以1.98億元求售。（圖／翻攝自591）

住商不動產三重國小加盟店資深經理陳偉勳表示：「正義北路為三重主要幹道鬧區，但近年稍顯沒落，空置率不低，整條正義北路招租店面粗估達20多間，店面效益不如重新路、台北橋商圈。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯觀察：「正義北路上的店面交易，不少高總價成交案屬於透店產品，除租金效益，同時買方也著眼土地價值以及未來的改建效益，條件多元。」

葉沛堯表示：「本次討論個案位於12層大樓的1~2樓，每坪均價79萬元並不算開得太貴，但總價高、改建效益較低，主要就得靠租金投報，以1.98億元開價來算，租金投報至少要抓在2.5%以上，也就是每月要能租到41萬元，才較能吸引買方入手。」

攤開實價登錄紀錄，正義北路上成交總價最高的5筆店面交易，全都是透店，總價在1.3~1.63億元間，且交易時間都在2013~2014年，顯見當時正義北路較為熱絡。

▲▼ 三重正義北路最貴的5筆店面交易 。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲三重正義北路最貴的5筆店面交易。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

關鍵字：三重正義北路聯邦銀行店面求售最貴住商不動產東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房東痛失「超級金雞母」！　舊聯邦三重分行開價1.98億賣

三重最高價待售店面位於正義北路，開價1.98億元。該店面過去由聯邦銀行長期承租，估達20年以上，但在約1年前撤出，淪為空店面。專家分析，正義北路上的高價店面大多為透店，除租金效益，還有較大土地價值及改建效益，「而本次討論店面，就得拼租金條件了。」

54分鐘前

經營權之爭落幕、再戰？　寶佳人馬請辭中工董事

中工經營權之爭又有新變數，去年底市場派寶佳人馬、華建董事長鄭斯聰才出任中工董事，短短不到2個月，今（23日）又因業務繁忙請辭。對此中工公司派也回應了。

14小時前

捷運三鶯線拼3月通車　在地房仲喊話：把握最佳議價階段

新北鶯歌成交量大幅萎縮。在地房仲表示，除了與大環境有關，捷運三鶯線將在3月通車，也讓市場呈現強烈觀望氛圍，估計3月後交易量將補償性回升，建議買方把握3月以前的「最佳購屋時機」。

16小時前

買1200萬預售屋「以為可貸8成」　買房族上一課：最好備35%↑

買房族搶新青安，實際跑一輪才知道眉角一堆。買房族分享，自己買總價1200萬的蛋白區預售屋，上週剛完成對保，原以為能貸到8成，結果因「地區因素只能75成」，自備款只好拉到300萬。對此，信義房屋專家坦言，銀行在風險控管下，對成數與金流審查會相對保守。

18小時前

房子越買越小！　全台平均剩31坪「1間套房坪數蒸發」

台灣人房子越買越「迷你」，購屋坪數一路縮水，根據統計，上一次平均還買得起「40坪以上」已經是11年前，而2025年第3季全國住宅買賣移轉登記平均面積僅31.5坪，相較2014年第2季的42.7坪，幾乎等同「少買1間小套房」。信義房屋專家表示，小宅化蔓延全台。

18小時前

建商不撐了！北屯預售案1坪降10萬　單周吸170組人看屋

台中預售市場近期不選擇撐價慢賣，近期已有多個個案率先啟動讓利策略，透過降價、加贈裝潢、壓低總價等方式加速去化，使原本僵持的市場氛圍開始出現鬆動，近期新案也出現難得週來人170組的成績。

21小時前

北市高價宅交易量暴跌42%　港湖2區成「全村希望」

台北市總價逾7000萬元高價宅交易量大跌，2025年僅成交561件，年減42.5%。不過進一步觀察12行政區，港湖表現相對佳，年減僅18~23%，其餘區域都在4成以上，萬華、文山等區甚至減少6~7成。

21小時前

中古車天王斥6038萬　收嘉義市中心神秘「白宮」

嘉義市中心有棟荒廢豪宅，當年外觀美崙美奐，被在地人稱為「白宮」，不過從10幾年前就空置至今，前幾年還有路人看到室內亮燈，2022年有路人在裡面輕生，引來不少靈異傳聞，根據實登，去年該棟豪宅以總價6038萬元轉手，據查，新買家就是嘉義中古車天王。

22小時前

傳銀行勸「台北之星」8折賣　內行吐殘酷真相：意義不大

三圓建設財務接連傳出壞消息。然而該公司指標開發案「台北之星」被視為「一大壓力」，傳出有銀行建議打8折賣遭拒。對此專家直言，「台北之星」就算打8折賣，意義恐怕也不大。

23小時前

全球AI供應鏈「定錨」　大林口全面進化

AI正重塑科技聚落版圖，從文化二路大道軸線，牽引著AI重鎮「華亞科技園區」，伴隨廣達、研華等科技巨頭領軍，打造台灣具關鍵性指標意義的AI廊帶。加上全球半導體製造商龍頭ASML進駐林口，更帶動產業鏈深化佈局。

23小時前

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

建商不撐了！北屯預售案1坪降1..

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不..

中古車天王斥6038萬　收嘉義..

傳銀行勸「台北之星」8折賣　內..

買1200萬預售　買房族上一課..

廠房突成投資新寵　雲林人砸6億..

「土方之亂」大進展！　高市拍板..

台北版九龍城寨都更啟動　整合達..

7年級女買「網紅不推建案」被阻..

開幕不到2年！海線百坪牛排館突..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房東痛失「超級金雞母」！　舊聯..

經營權之爭落幕、再戰？　寶佳人..

捷運三鶯線拼3月通車　在地房仲..

買1200萬預售　買房族上一課..

房子越買越小！　全台平均剩31..

建商不撐了！北屯預售案1坪降1..

北市高價宅交易量暴跌42%　港..

中古車天王斥6038萬　收嘉義..

傳銀行勸「台北之星」8折賣　內..

全球AI供應鏈「定錨」　大林口..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366