台中預售推案量縮3成　一建案包辦「三冠王」成豪宅風向球

▲▼ 雙橡園1518,單元二鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中2025年度預售屋榜單，位於單元二公益路首排的「雙橡園1518」，一舉拿下平均單價、平均總價及銷售率三項指標冠軍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在房市買氣降溫的大環境下，2025年台中預售市場呈現「量縮但不失亮點」的發展態勢。無論推案量或銷售表現皆較前一年明顯收斂，其中推案量相較2024年約減少3成。不過，即使整體市場趨於保守，仍有不少個案展現穩定去化能力。

根據實價登錄統計，2025年台中十大預售交易排行榜出爐，「勤美之真」以全年成交200筆奪下交易量冠軍；而位於單元二公益路首排的「雙橡園1518」，則一舉拿下平均單價、平均總價及銷售率三項指標冠軍，成為高價住宅市場的重要風向球。

進一步觀察榜單結構，勤美集團長期深耕西區草悟道生活圈，自住需求穩定支撐市場表現，「勤美之真」全年成交達200筆，展現品牌與地段雙重優勢；「櫻花大綻」則透過「讓利換量」策略切入烏日市場，以具競爭力價格帶動買氣，一年成交185筆，排名第二。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

太平區「由鉅敘真」全年成交146筆，不僅改寫區域新高價紀錄，也成為太平年度成交王，成交量占該區全年預售交易量逾半，市占表現突出。西屯區「勝美上安」則以大基地開發及6字頭價格帶切入市場，吸引換屋與自住族群關注，全年成交136筆，穩居區域熱銷案。

值得一提的是，「雙橡園1518」坐落單元二公益路首排，在地段與品牌加乘下，全年成交116筆，銷售率達87.8%，同時包辦2025年平均單價、平均總價與銷售成數三冠王，堪稱年度最大贏家。

▲▼西區，勤美之真,基地,台中西區,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「勤美之真」以全年成交200筆，也是唯一突破200筆的個案，奪下交易量冠軍。（圖／記者陳筱惠攝）

在捷運題材帶動下，「亞昕織御」主打小坪數產品，全年成交106筆，最高單價站上7字頭；北屯機捷特區「遠雄敦富」則以均價約57萬元，一年成交104筆，展現穩定去化能力。海線方面，清水區寶佳集團「佳泰琢閱」以2字頭價格策略搶市，全年成交87筆、均價約27.4萬元，成為海線人氣指標案。

此外，北屯機捷特區另一入榜案「永尚謙玥」82筆成交；南區「文心和瑞樂章」則以4字頭單價、三房總價不到2000萬元的產品設定，鎖定首購與換屋族群，全年成交81筆，成功擠進排行榜。

▲▼ 機捷特區的，永尚謙玥 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲機捷特區「永尚謙玥」82筆成交鎖定首購與換屋族群，成功擠進排行榜。（圖／記者陳筱惠攝）

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出：「從2025年十大熱銷案結構可看出市場已出現明顯價格帶分流現象，高價產品與首購型產品同步走強，中價位產品反而競爭激烈。」

對比目前的市場2025年台中預售屋市場，代銷業者何培睿認為：「雖然榜單上的指標案仍有百筆以上的成交，但整體市場受央行第七波信用管制影響，單月總成交量已從2024年的高峰慘跌。」

何培睿說：「現在是挑案子的好時機，反而不是看價格的時候。」，尤其2026年是「買方市場」的元年。可以鎖定北屯、南屯等「具備品牌力且總價控制在2500萬以內」的案子，有機會出現5%以上的讓利空間。

