傳銀行勸「台北之星」8折賣　內行吐殘酷真相：意義不大

▲三圓建設財務接連傳出壞消息，傳出有銀行建議「台北之星」打8折賣遭拒。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

三圓建設財務接連傳出壞消息。然而該公司指標開發案「台北之星」被視為「一大壓力」，傳出有銀行建議打8折賣遭拒。對此專家直言，「台北之星」就算打8折賣，意義恐怕也不大。

王光祥家族掌控的三圓建設、山圓建設財務接連傳出壞消息，陸續出現跳票、遭假扣情況。不過三圓強調，依目前評估，整體資金並無缺口。

三圓也多管齊下拼現金，擬處分台北市信義區6.1388億元不動產以求變現，並且訂於3月6日召開股臨會，討論引進策略性投資人參與私募7千萬股。

然而，三圓建設位於台北市東區的頂級豪宅案「台北之星」被指向為三圓建設的「最大壓力」。該案A、B棟合計98戶，總銷估400億元，其中三圓可分回34戶，總銷約126億元。

攤開實價登錄，「台北之星」銷售狀況並不理想，目前僅銷售出12戶，其中也不全都是三圓建設分回的戶別。而三圓2025年營收14.55億元，年增率達2.59倍，其中前3季無新案可供入帳，稅後純損1億元，第4季則是有「台北之星」入帳。

觀察「台北之星」規劃150坪，每戶4億元起掉，觀察目前銷售的戶別中，成交單價落在200~270萬元。據媒體報導：「有銀行人士建議『台北之星』打8折賣，但遭到拒絕。」

大師房屋董事長陳建慶表示：「『台北之星』是相當早期的都更案，當時在精華地區大坪數豪宅當道，但隨後市場轉變，因此觀察忠孝復興一帶中小坪數基於地利之便，賣得很好，但大坪數豪宅就相當辛苦。」

陳建慶坦言：「對層峰客戶來說，買豪宅可以選擇敦化南路、仁愛路這種居住氛圍更好的林蔭大道，商業氣息重的忠孝復興確實比較辛苦。」

陳建慶說：「確實沒有賣不掉的房子，只有賣不掉的價格，但『台北之星』是銷售中的新案，若現在貿然大幅度降價，勢必也對過去的已購客難交代。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛則表示：「『台北之星』最大的問題不是單價，而是高總價產品的可負擔性，老實說就算打8折、總價還是高，也未必能夠明顯順銷、完銷，因此現在去降價的意義不大，同時也守住了已購客、地主戶。」

