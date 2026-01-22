7年級女買「網紅不推建案」被阻止　12年後打臉網友

▲桃園市建案。示意圖非本文事發地。（圖／記者沈繼昌攝）

記者葉國吏／綜合報導

桃園一位75年次的女生，12年前低調入手兩套住宅，一間自住長達12年，另一間持有8年。如今房價翻倍，還有捷運G8站即將開通，她坦言沒急著出售或出租，反而覺得輕鬆沒負擔，這段經歷展現小資族穩健置產的真實面貌。

悄悄買房、漲幅驚人

臉書粉專「賣厝阿明 知識+」分享這起例子，表示這位女生當年選擇該建商建案，周遭不少人持懷疑態度甚至酸言冷語。她回憶：「我知道大家對這建商的看法不一，但我只能負擔得起這裡，也想有自己的家。」裝潢後自住，每天住得開心，幸運的是兩間房都沒有遇到漏水等問題。過去質疑她的人，如今也只能佩服她的眼光。

回頭看，兩間房分別持有12年和8年，價格大幅上漲，其中一間還因捷運G8站預定地而更具潛力。她笑說：「我沒賣也沒賺，但這樣扛著很爽，哪天需要變現或出租都很方便。」

受家族影響、理性選擇

她坦言，當初積極購屋其實受家族長輩的鼓勵影響很大。有位親戚在科技業當高層，早年就在青埔買了好幾間房和股票，賣掉一間甚至獲利千萬，連台北買家都感謝他眼光精準。她說：「有長輩的意見真的很有幫助。」

面對網路上「不推某建商」的聲音，她表示：「口袋夠深當然能挑自己想要的，沒那麼多預算就得做取捨。」她提醒，不要盲目跟著網紅衝人氣，因為網紅的表現往往只是行銷手法，目的是吸引觀眾，不必負責任。

專家觀點、穩健策略

對此有房地產專家認為，像她這樣自住兼長期持有，是有效抵抗市場波動的好策略。專家強調，購屋決策應以個人財務能力與生活需求為優先，不應迷信網路熱議或網紅推薦。

這位桃園女生的經歷也提醒大家，買房不是看誰講話大聲，重要的是腳踏實地、穩健判斷。默默出手、耐心持有、選對地點，比追逐熱門話題更實用。小資族不必羨慕別人，也不需急著跟風，找到自己的步調才是最重要的事。