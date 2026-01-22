廠房突成投資新寵　雲林人砸6億吞TOYOTA三重舊廠

記者項瀚／台北報導

溪尾街上已歇業的TOYOTA保養廠以6億800萬元交易，成為2025年三重最貴建物交易，也是近5年第3貴的交易。觀察三重近5年最貴的5筆建物交易，全都是1~2層廠房，買方著眼大面積工業土地價值。

2025年三重最貴的建物交易出現，溪尾街上已歇業撤出的TOYOTA保養廠以6億800萬元交易，建物登記839坪、屋齡47年，土地則移轉了871坪乙種工業地。

實地走訪，還看不出來該建物未來的用途。而經查謄本，本次交易買家為廖姓自然人，來自雲林。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該筆土地緊鄰國道一號交流道，走路到捷運三和國中站僅需10分鐘，每坪土地購入成本70萬元符合行情，既有建物面積不小，且另有增建，短期應可滿足自用需求，中長期則有不錯的重建效益。」

邱鼎峯表示：「本次交易土地面積足夠，適合重建為廠辦大樓，估成交單價每坪可達50萬元以上水準，且該區工業土地、廠辦釋出稀少，交通又便利，相信去化不會太困難。」

攤開實價登錄，觀察近5年三重區最貴的5筆建物交易，都是1~2層的廠房，買方都是著眼其工業用地價值。其中最高價發生在2021年，中興北街巷內1248廠房以9.3億元交易，土地移轉了1090坪。

第二高價發生在2024年，頂崁工業區光復路二段上的泉和鑄造廠以8.3億元交易，建物692坪、土地967坪，買方為上市建商新美齊，將興建廠辦大樓。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示：「三重老舊廠房多，隨區域環境改善、建設不斷，像是機捷、商場百貨、第二行政中心等等，且住宅推案積極，三重也逐漸成為雙北核心區域，就業人口增加，也讓這些工業廠房逐漸朝向重建立體化發展。」

丁玟甄觀察：「近年三重一些廠辦大樓去化狀況都相當不錯，例如頂崁工業區的『國揚數位科技大樓』總銷68億元完銷，2年多前成交單價就打45萬元，「而目前三重全新廠辦釋出有限，這也使開發商積極佈局。」

