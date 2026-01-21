有市區老透天可住　表弟「寧願住大樓」阿姨氣炸！全場也吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友表示，最近家族間因為買房問題引發爭論，讓他忍不住上PTT發文討論。他說，自己的表弟在高雄類公職單位上班，阿姨早早準備好一棟位在高雄市區、有車庫的老透天要給他住，沒想到表弟卻完全不領情，反而跑去仁武買電梯大樓，讓阿姨當場氣炸，直言「買下去就沒生活品質，怎麼結婚生子？」也讓原PO好奇，如今越來越多年輕人選擇大樓，未來的透天究竟該何去何從。

這名網友表示，親戚間的衝突其實也反映出世代差異。長輩認為市區透天有地有房、保值又體面，是成家立業的象徵，但表弟卻寧願選擇大樓，追求管理、便利與生活機能。他感嘆，現在不只高雄，從北到南似乎都一樣，年輕人一窩蜂買大樓，反而對透天興趣缺缺，讓人不禁懷疑，未來老透天是不是只會越來越乏人問津。

貼文曝光引發討論，「透天要看什麼透天，單層10坪瘦短的三樓半透天，還真不如單層30坪的大樓好用」、「有些巷弄裡的透天，車輛進出舉步為艱，連當倉庫都難，未來要脫手真的要碰運氣」、「好地點的社區型的透天真的不錯，包裹垃圾能處理，車庫在自家地下室，窗外有庭院綠意，頂樓可以種花做運動曬曬棉被。」

也有網友表示，大樓對年輕人來說就是方便，「透天有自己的市場，不用擔心。住大樓就是爽，有訪客找可以假裝自己不在家，超棒！」有人笑說有管理員代收包裹、外送來還能假裝不在家，生活壓力小很多，「年輕人住電梯大樓嘗到方便甜頭，透天買不起回不去了。」