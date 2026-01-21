ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

樋口飯糰舊址開新店　「未開先被刷1星」業者忙回應

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄「樋口飯糰」去年搬走後，房東重新招租，新租客「青·海產粥專賣」已火速進駐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄「樋口飯糰」去年疑似因租金糾紛，與房東撕破臉，多次鬧上新聞版面，最後選擇搬離鼓山區青海路舊址，另覓新店，去年9月房東才剛開出1樓店面3萬元重新招租，新租客「青·海產粥專賣」已火速進駐，沒想到還沒開幕就被刷1星，業者親上火線回應。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？　專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

高雄市「樋口飯糰」位於青海路，去年4月因房東暴走砸店，爆出租約爭議，整起事件鬧得沸沸揚揚，還有大批民眾湧入店內消費，力挺日籍老闆。當時房東則反駁，她從頭到尾都沒談到租金問題，飯糰店卻逢人說要漲房租，雙方各說各話。

之後雙方陸續爆發多次衝突，樋口夫妻最終決定提早解約，在去年7月底搬離舊址，並在左營站、翠華路設立新店面。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「樋口飯糰」昔租金實登紀錄。（翻攝自實價登錄）

根據租賃實登顯示，「樋口飯糰」過去租賃店面1樓月租金為1.98萬元，坪數為15.64坪，換算單坪租金為1266元。「樋口飯糰」退租後，屋主重新在《591房屋交易網》PO出招租訊息，根據貼文資訊，出租範圍為1樓，使用坪數15坪，月租金開出3萬元，換算單坪租金為1918元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲新店還未開幕，已被刷一星評論。（翻攝自《Google Maps》）

新接手店名為「青·海產粥專賣」，記者詢問該店人員，透露因為租金便宜承租，最快1月底開幕，而青海路門市為該品牌首店，租金則未透露。租賃實登也尚未公布。

實際查詢《Google Maps》評論，還未開幕已有網友留下1星評論，並留言「房東會摔花盆喔。」引來業者親上火線回應「謝謝您的提醒，我們有做過背景調查，雙方彼此都有責任，合約上認知以及溝通不良導致，目前已經釐清，再次謝謝您的告知」。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄「樋口飯糰」舊址租金小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

住商不動產高雄美術館加盟店店東莊宗穎分析，青海路沿線以美術東二路至美術南二路一段最為熱鬧，聚集各大連鎖餐飲、網美咖啡廳與知名品牌，1樓店面單坪租金行情2500~3000元。而青海路愈近中華路，沿線店面效益就愈低，還有部分透天店住，以自用住家為主，因商業效益相對較低，單坪租金約2000元上下。

以出租速度來看，莊宗穎直言，美術館特區以住宅為主，透天型店面本就稀有，好地段的店面常常「用搶的」，甚至有承租方帶著押金第一時間卡位，該店出租速度「其實不算快」。主因可能與先前房東風評、市場觀望心理有關。

若是在青海路較搶手的精華路段，只要租金合理，「3天內就有人搶」，就算是不熱鬧的青海路，只要租金合理，2個月內也會租出，空租率也不高。

