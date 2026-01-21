ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房貸一人一半！人夫「頭期款全扛」壓力大　網見1情況：不是好時機

▲買房,買屋,貸款,房子,簽約。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲原PO身上有債務，覺得頭期款由他支付壓力很大。（示意圖／取自photoAC）

網搜小組／曾筠淇報導

有些夫妻在購屋時，會因分擔方式，而產生摩擦。近日有一名男網友分享，他的父親資助200萬元作為頭期款，房貸部分則與妻子一人一半負擔。不過，他對於頭期款全由他負擔，感到壓力很大。貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在Dcard上，以「夫妻買房爭執」為題發文表示，提到父親給他的200萬元頭期款，至於剩下的800萬元，每月就由夫妻兩人平均分攤，而房屋登記雙方各50%。妻子認為這樣的安排相當合理，但原PO身上還有其他債務，所以對於頭期款幾乎由自己承擔感到壓力不小，他該怎麼辦？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「為什麼頭期不是一人一半」、「所以你家+你共負擔200+400=600，你老婆+老婆家裡負擔0+400=400，那房子就是你6他4，幹嘛55分」、「房子可以依比例持有啊」。

也有網友表示，「買房的錢之外，每個月也有其他雜費要付，跟你老婆討論是不是都給她付」、「別讓她佔便宜！登記你一個人名下，一千萬房貸都你自己還」。還有網友直呼，「等等，你還有其他債務那現階段就不是買房子的好時機，不然壓力太大了吧」、「為什麼不先把債還清再買房」、「我覺得可以等小孩出生再買房子，早買晚買沒差這點時間」。

