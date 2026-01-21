媽媽堅持「做木地板和室」當客房！作家9年後驚覺1事：很荒唐

▲媽媽堅持要做一間和室房。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有些人裝潢房子時，會希望留一間客房，讓親朋好友可以使用。知名作家黃大米就分享，8年前買房給爸媽住，媽媽對裝潢只有一個堅持，就是一定要有木頭通舖的「和室」，如果有客人來，就有地方可以睡，但這9年來家中僅有一次有客人留宿，她不禁感嘆「不要為了目前不存在的東西，準備太多。」

黃大米在臉書發文，8年前購屋給父母時，母親唯一的要求就是設置一間木頭通鋪，也就是和室，她特別請木工師傅將地板墊高，因母親堅持「做木地板就是要墊高」，否則就沒有意義了。黃大米指出，母親之所以執著於和室，是希望萬一有親友來訪，可以直接在家打通鋪留宿。

然而，黃大米坦言，這9年來家中僅有一次客人真正過夜，媽媽的舉動讓她越想越感到荒唐，媽媽為了「不存在的客人」準備了9年，「我花錢做和室木地板的錢，都可以招待客人去住飯店了。」她表示，母親追求的是「賓至如歸」，最高級的招待就是要讓客人住在家裡；不過現今房價高漲、居住空間縮小，客人也不想留宿打擾，就算要過夜，也會去住旅館。

黃大米提醒，不要為了目前不存在的東西，準備太多，因為後來會怎樣，往往不是你當時的想像，事情就是碰到了，再來處理跟解決就好，「九年來，我家只有一次客人來過夜，未來九年，也不知道還有沒有下一組客人」。