年薪百萬！高雄男為買房「每月加班40hrs」　他超不解...PTT吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友在PTT提到，有朋友在高雄擔任「類公職」職務，年薪已達100萬元，卻仍堅持每月報滿40小時加班，只為一年多賺取20萬元作為買房基金。該網友對此感到不解，認為不必非要趁現在買房；而話題也掀起熱烈討論。

該名網友發文表示，有球友在高雄生活，類公職收入穩定，且年薪已達百萬，但對方瘋狂加班，「我打聽之下，他是為了買房，每個月都報40小時加班，這樣一年多20萬。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不禁提出兩點質疑，首先，高強度的加班恐導致身體無法負荷；其次，從房市供需角度分析，高雄人口結構趨向老化，他推測，未來將有更多房屋釋出，價格理應更便宜，現在拚命加班入市，似乎並非明智之舉。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ET資料照）

此番言論引發兩極看法。部分鄉民支持原PO觀點，認為人生不應被房貸與工作填滿；然而，不少人對其「房價必跌」與「加班壓力」的認知表示不同看法，認為在房價通膨與薪資環境面前，現實往往比理想殘酷。

對於原PO所謂「瘋狂加班」的定義，許多上班族直言，月加40小時在現代職場中實屬常見。還有網友指出，在許多民營企業中，責任制才是常態，即便加班也領不到分毫補貼，因此對於球友「加班有錢拿」的狀態表示羨慕。

此外，針對球友的工作性質，也有熟稔公務體系的網友提出質疑。他們指出，即便在公家機關或類公職單位，由於預算編列限制，往往難以全額發放長達40小時的加班費，通常會要求改為補休。