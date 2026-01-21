26歲買下2450萬宅！女每天工作12至18小時圓夢　存錢秘訣曝光

▲克莉絲獨自買下一間價值近100萬新幣的公寓，家人並沒有在經濟方面提供協助。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡26歲女子克莉絲（Chris Chross）在不依賴家人的情況下，靠著自身努力成功購入一套價值近100萬新幣（約新台幣2450萬元）的公寓，引發網路熱議。她坦言，在27歲之前買房是她多年來的夢想，但這背後要付出的努力是每天工作12至18小時，幾乎全年無休。

克莉絲接受星媒《8視界新聞網》採訪時透露，這間房子的頭期款為24.2萬新幣（約新台幣590萬元），全數以現金支付，直到她領到鑰匙的那天，家人才知道她已經悄悄買房。

談到存錢秘訣，克莉絲長期同時兼顧3份工作，「我每天工作12到18個小時，一周七天」，靠著高強度的工作量努力存錢，幾乎全年無休。她也透露，她從8歲就開始存錢，14歲去麥當勞打工，19歲接觸投資，「其實我只是起步得比較早，有足夠時間慢慢累積（資產）」。

在理財方面，克莉絲除了運用現金回饋抵銷餐飲支出、透過Healthy 365兌換交通費積分，她也會刻意安排「無消費周」。至於為何不選擇組屋，而是購買私人住宅？克莉絲說明，她並不符合申請組屋的條件。

克莉絲分享購屋的影片引發網友關注，影片瀏覽次數至今已衝破6萬。不少人留言感嘆「我32歲了都還做不到」，也有人稱讚她是好榜樣，祝福她夢想成真。