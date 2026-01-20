開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

▲一張位於台中梧棲、外牆高掛「出租」布條的牛排館照片在社群平台上引發熱烈討論。發文者感嘆，該店開幕時曾人聲鼎沸，卻在短短時間內就熄燈關門。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

一張位於台中梧棲、外牆高掛「出租」布條的牛排館照片在社群平台上引發熱烈討論。發文者感嘆，該店2024年5月開幕時曾人聲鼎沸，不到2年就熄燈關門，經查該地點曾是競選總部，目前對外招租約8.5萬元。

經查該店位於台灣大道與中華路口，於2024年5月開幕，多位網友指出，「性價比」是決定一家餐廳能否存續的關鍵。網友留言中提到：「做吃的會走到結束營業，通常不是客層問題，是商品本身的性價比。」

據了解，該地過去為柯文哲選總統時的競選總部，後續空租許久，室內坪數約百坪，目前租金開出8.5萬元。

對此海線不動產實務顧問紀光烜分析：「該地點適合開連鎖火鍋店、薑母鴨或羊肉爐等大型餐飲，因為前方腹地夠大相當好停車，又是建物合法，這個價格並不算貴。」





▲該地點車流量高，店面面寬大，相當適合餐飲業，但業者如何在成本與品質之間取得平衡，避免成為沒多久就熄燈的案例，是當前最嚴峻的考題。（圖／記者陳筱惠攝）

也有網友直言該店歇業是「超級地雷」，甚至批評「吃一次嚇到！」當一家店被標籤化為「一次店」時，僅靠新鮮感維持的排隊人潮，在熱潮退去後往往會直接崩盤。

也有網友幽默地將倒閉歸因於「風水不好」，但大多數理性的聲音都指向了更現實的層面，服務品質、產品力與經營效率。

紀光烜表示：「在物價高漲的時代，消費者手中的每一分錢都投得更加謹慎。且最近海線比較夯的火鍋店就是這樣，開在外圍但座位多，業者如何在成本與品質之間取得平衡，避免成為沒多久就熄燈的案例，是當前最嚴峻的考題。」

