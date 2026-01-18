他精算買房30年後資產2千萬「租房卻有4千萬」！網吐槽：租金會漲

▲究竟要買房還是該租房呢？（示意圖／記者林挺弘攝）

記者王麗琴／綜合報導

該買房還是租房是不少無殼蝸牛的難題，尤其在台灣，買房被視為「人生必經之路」與累積財富的象徵，而租屋則常被視為「幫房東繳房貸」。就有一名網友自嘲是「魯空」，年薪約80萬元，手上有300萬元資產投入股市，目前在屏東鄉下租套房，打算不婚不生；他精算「租房」以及「買房」2種退休方案，認為30年後買房不見得划算，貼文掀起網友熱議。

該名網友在Dcard以「買房vs租房」為題發文，表示自己34歲、年薪約80萬，在屏東鄉下租套房自住，打算不婚不生快樂一生，生活上的基本開銷（伙食、交通、電信、保險），一年約25萬；娛樂、旅行，一年10萬；一年租金10萬。

他精算後提出2種退休方案，第一種是他持續租房到退休，年薪扣除生活開銷、休閑娛樂以及房租後，每月仍有3萬元可投資。加上目前有300萬本金在股市，以年化報酬率8%計算，30年後退休資產可達4468萬元但無房。

然而若選擇買房，則需將股市300萬資金全數賣出，頭款200萬、裝潢100萬，貸款600萬，每月房貸約2.37萬元，一年房貸約28.44萬元。扣除開銷後，每月僅剩1萬元可投資，30年後資產約1489萬元+一間還清貸款市值約1965萬元的房子。

原PO直言，兩者比較下來，買房不一定划算，尤其退休後若想搬去東部，屆時鄉下房子能否脫手仍是疑問。

貼文一出留言區出現不同觀點。有網友認為「買房只是想住得爽，能規劃格局佈置，誰管划不划算」、「投資30年沒有誰敢保證年化報酬率8%，有時候遇到股災本金跌掉1/3也是有的，這實在是難說」；也有人指出「你買房房價會漲，租金也會漲吧」。

也有人認為老後租屋相對困難，「你還沒算到你老年是否有房子租的到，除非打算直接入住養老院，不然老年租屋很困難，反而屏東建議用買的，反正是自住，管他漲不漲，總比老了，有錢沒地方住」、「等到你65歲過後沒有人想要租房子給你 可能要算一下要不要能不能去養老村的費用 而且很多養老村只收還能活動的長者」。

屏東在地網友則分析少子化與人口集中趨勢，「鄉下以後有價無市，不如買在六都」、「屏東就不建議你買的，就像前幾樓說的一樣有價無市，如果人口政策沒有重大變動（引進海量外勞or 開放陸人投資之類的），30年後少子以及老人化，台灣房價會只剩雙北/桃園/新竹/台中會持續上漲，others會一路下滑」。