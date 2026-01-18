買下荒廢果園！男想打造退休樂園　一看相機愣住了：拍到馬來貘

▲男子買下荒廢果園想打造退休樂園，沒想到見到馬來貘的身影。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞吉隆坡一名男子買地想打造退休樂園，在雪蘭莪州購入鄰近森林保留區的土地，距離市區僅約40至45分鐘，並在完成勘察之後架起紅外線相機進行拍攝，沒想到一看畫面大吃一驚，因為成功拍攝到馬來貘、豹貓、黃喉貂等珍貴物種。

中國報報導，45歲男子沙里夫當初買下這塊約3畝大小的荒廢果園，位置、價格符合預算與預期，儘管此處經過多年自然復育，早已呈現半野化狀態，但這在他眼中並非缺點，反而是優勢。

沙里夫靠著巴冷刀開闢狹窄小徑，建起步道，並利用手機記錄植被。回憶起第一次與妻子等人踏上這片土地時，他稱這裡灌木茂密，幾乎是寸步難行，只走了不到20公尺。

荒廢果園成動物食堂

在完成勘察之後，他出於好奇，就在地上架了紅外線相機，沒想到拍攝到的畫面讓他相當震驚，因為成功捕捉到馬來貘的身影，「我真的愣住了，雖然知道周邊森林有馬來貘的活動紀錄，但沒想到牠會走入鏡頭中，停留大約45秒」。

截至目前，沙里夫已經透過鏡頭記錄到至少16種哺乳類動物，包括麝香貓、豹貓、黃喉貂等。他認為，野生動物頻繁出沒的關鍵在於食物來源，這片地有各種野果樹，加上附近的果園，成為理想覓食的地點，且不同時間出現的動物也不同，白天有猴群活動，晚上則是麝香貓和豹貓，野豬隨時會出現。

買地阻止開發

沙里夫說，大部分生態恢復其實來自於大自然本身，他的角色主要是清除外來入侵植物、種植本土樹種。至於他買下這塊地的最大意義，就在於「阻止未來可能出現的開發」，確保這片土地不會被轉為大規模農業用途。

沙里夫感性表示，身為生物多樣性豐富國家之一的公民，有責任確保馬來西亞繼續保持下去。他並不認為區區手中的3畝地就能解決環境問題，但若更多人願意守護小片森林，累積起來的影響力將不容小覷，「有時守護自然，只是讓它回到原本的樣子」。