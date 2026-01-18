不打算買房「可以約看房嗎？」　他揭房仲真心話

▲如果不打算買房，可以找房仲看屋嗎？（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果實際上並沒有要買房，可以去看房嗎？近日有網友發文表示，倘若他只是想要看一下新蓋的房子裡面長怎樣，這樣可以找房仲看房嗎？貼文曝光後，引發討論，對此，信義房屋專家坦言，當然不是要買房才能看房，只是如果一開始就表明自己沒有要買，熱情難免被澆滅。

沒有買房的打算 還可以去看房嗎？

有網友在PTT的home-sale板上，以「買不起房可以去看房嗎」為標題發文，提到他其實沒有買房的預算和想法，但很想看看新蓋的大樓、公寓裡面長怎麼樣。所以他就想知道，在這樣的情況下，是否可以假裝自己有買房的打算和預算，跟房仲約看房呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以啊，很北爛而已，浪費別人時間」、「可以啊，這邊很多人看了十幾間都沒買啊」、「就算你真的要買，看了也不一定要買啊」、「為什麼不行，誰說看了就要買」、「可以，給自己一個願景」、「未來有打算買的話，先看看沒啥不好的」、「可以，培養感覺，我賣房的時候會當買家看房探市價」。

不買房能看房嗎？ 內行人吐實話

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，當然不是要買房才可以看房，只是因為大家都很忙，所以沒有買房需求的話，可以選擇「陪看」。但他也說，如果真的想要看，房仲也不會不接待，且其實很多客戶都會看很久，他們也覺得沒關係，只不過，如果一開始就直說自己沒有要買房，熱情難免會被澆滅。