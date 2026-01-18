和老公沒共識！買房要選「大樓 or 透天」　網答案一面倒

▲要買透天還是大樓？（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

買房要選透天還是大樓？近日就有一名女網友分享，她住在高雄，父親賣掉土地後預計留給她約3000萬元，她打算拿其中一部分作為自住房購屋資金，卻因為該選大樓還是透天，與先生出現不同想法，讓她相當煩惱。貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「買大樓還是透天」為題發文表示，自己目前住在娘家，未來買房是為了自住。她提到，先生薪水比她高，而她收入偏低，因此兩人協議由她出頭期款、登記在她名下，房貸則由先生負擔。

原PO進一步說明，兩人對房型的看法差異很大。先生從小住大樓，認為大樓生活機能方便、價格相對便宜，房貸壓力也沒這麼大；但她從小住透天，覺得大樓坪數小，加上已有小孩，擔心孩子跑跳會影響鄰居，且只要有一戶施工，整棟都會被吵到，讓她偏好透天厝的生活空間與自由度。大家覺得買大樓還是透天比較好？

貼文曝光後，網友紛紛回應，「社區型透天，有管理員、子母車那種」、「若預算足，可以社區型的電梯透天」、「選透天，大樓都是錢不夠才選大樓（豪宅大樓不包括在內），大樓上下左右你遇到一個惡鄰居就可以崩潰」、「透天，我們買的透天很大，老了走不動可以考慮裝膠囊電梯或一般電梯，很多身邊的人買大樓後悔」、「透天吧，住大樓每天聽樓上小孩奔跑、洗澡尖叫就飽了，真的很想上去罵人」。