天母「獨孤按摩店」掀熱議　千坪都更案整合20年留憾

房產中心／台北報導

都更整合不容易，近年來雙北地區出現不少「都更孤島」奇景。最新在北市中山北路六段一塊都更案，基地面積廣達千坪，但也豎立一棟都更孤島，形成「缺牙」景象，其他老屋都已拆除，並正搭設接待中心。

▲都更整合不容易，近年來雙北地區出現不少「都更孤島」奇景。（圖／房產中心攝）

都更整合不容易，近年來雙北地區出現不少「都更孤島」奇景，包括松江路力麒建設案、羅斯福路恆合建設案、中和欣聯建設案等等，都引發網友們熱議。

而最新在天母、中山北路六段上又再出現「都更孤島」，一大片基地中，豎立一棟老透天未拆，該店原本是按摩店，但已撤出，而其他老屋都已拆除，正在搭設新案的接待中心。

經查該案在2009年掛出申請，在地透露整合時間長達約20年。但該案在2017年時，將這棟「都更孤島」所在的452地號排除，此外在2019年也排除了457地號，但該地號位於整塊基地的邊邊，並不突兀。

據查，該都更案事業計畫及權利變換計畫階段已經市府核定，全案基地面積廣達約1100坪，更新後總樓地板面積約2.5萬坪，住宅單元88戶、商業單元5戶，最大樓層數25層。

經查這棟「都更孤島」屋齡已達51年，該土地由6位林姓自然人持有，身分證開頭是正港天龍人「Y」。而這6位自然人，有人是早年透過買買取得，有人是近年透過繼承取得，產權看似並不單純。

為何就是不願都更？蘭雅里里長夫人、萬太太表示：「看臉書社團天母幫上，網友們好像是說兄弟之間意見不合，但實際狀況我們也沒有掌握。」都更孤島究竟為何產生，外人霧裡看花。

▲天母中山北路六段都更孤島整理。（AI協作／房產中心製作，經編輯審核）

住商不動產天母西路加盟店長林學良表示：「該區段點位佳，買盤多元，除天母在地頗具實力的換屋族、二代購屋，也會包括來自大安、信義區的高資產客群，他們把小孩送到天母國際學校唸書，同時也具備天母購屋需求，新案單價估在150萬元以上。」

都更專家、寶和建設副總理陳威丞表示：「天母一帶的都更案不少，尤其是以透天為主、土地持分高的區域，但以本次討論個案來說，基地千坪、原戶數僅16戶，也顯示出都更整合速度往往與所有權人數沒有最直接的關聯。」

陳威丞表示：「中山北路六段地段條件佳，為都更相當熱鬧的一區，除了本次討論的個案，還有力麒建設案也已拆屋完成，而寶和建設過去在該區也推出過改建案『寶和植秀』，周圍地主們實際看到業績，也主動找上我們，目前新案已整合完成，預計最快Q3推出。」

▲寶和建設過去在天母中山北路六段一帶推出過改建案「寶和植秀」 。（圖／記者項瀚攝）

