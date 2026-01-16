國產營收225億再創新高　旺年會開200桌、抽3台油電車

▲國產建材、中保科舉辦旺年會，席開200桌，最大獎抽3台油電車。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

國產建材、中保科舉辦旺年會，席開200桌，最大獎抽3台油電車，去年國產營收225.3億元、年增3.75％，再度寫下歷史新高。國產董事長徐蘭英表示，今年將投資興建第2座爐石廠、啟用台中與汐止二廠2座預拌混凝土廠，屆時集團擁有全台業界最多的28座混凝土廠。

國產（2504）、中保科（9917）在南港展覽館2館舉辦旺年會，在總裁林孝信的大進場下拉開序幕，席開200桌，最大獎是3台Toyota corolla cross油電車，比去年加碼1台。藝人方面，今年請到信、彭佳慧、李千娜，嗨唱全場。

國產2025年12月集團營收來到20.79億元的高檔，年增1.05％，全年合併營收225.33億元、年增3.75％，再度寫下歷史新高紀錄。

獎金方面，國產去年發放1.5個月+30萬元，國產董事長徐蘭英受訪時表示：「今年應與去年差不多。」

▲國產建材、中保科舉辦旺年會，最大獎抽3台Toyota corolla cross油電車。（圖／記者項瀚攝）

徐蘭英表示：「央行實施第七波信用管制，去年徹底發酵，今年又來一個土方之亂，政策具不確定性、房市環境惡劣，但我們的技術升級、低碳建材、結構安全仍得到科技廠認同，國產營收仍創新高。」

展望今年，徐蘭英表示：「即使整體開工量較低，但國產憑藉AI應用、建材技術開發等等優勢，仍對今年營運展望具有信心，步步為營、穩中求勝。」

徐蘭英表示：「目前董事會已經通過投資15億元，在所屬的台北港埠興建第二座爐石研磨廠，預計今年3月動工、2027年Q4左右完工，屆時2座爐石廠年總產能可達到110萬公噸。」

此外，徐蘭英表示：「集團也啟用台中、汐止二廠2座預拌混凝土廠，屆時集團擁有全台業界最多的28座混凝土廠，持續墊高營運動能。」

▲徐蘭英表示，集團也啟用台中、汐止二廠2座預拌混凝土廠，屆時集團擁有全台業界最多的28座混凝土廠。（圖／記者項瀚攝）

