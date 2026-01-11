房屋1個月就成交「買家竟是臨演」　賣屋陷阱曝光

▲新北一位屋主房子上架不到一個月就成交，結果發現是中了圈套。示意圖非本文當事人。（圖／CFP）

「房子上架不到一個月就成交，原來是中了圈套！」新北一位屋主本以為遇到神隊友，沒想到神速成交的年輕情侶竟是房仲安排的人頭買家。這間房子後來又被同家房仲用更高價重新上架轉售，才讓屋主驚覺自己其實是掉進了低價套利的陷阱。

騙局大揭密：演員買家與快錢遊戲

臉書粉專「賣厝阿明 知識+」分享這起案例，這種少數房仲業者的「黑幕」操作，被稱為「掛人頭試單」或「假裝成交」。資深房仲表示，這種手法主要是以假買家「演出」成交，好讓房仲自己低價買進、再高價賣出套利，或利用假成交穩住委託，讓屋主失去議價空間。

這類騙局的流程很簡單：不肖房仲發現屋主開價低於市場時，找親友或臨時演員冒充買家，假裝爽快出價、簽約成交，快速鎖定物件。之後他們會在市場上找真正買家，再以更高價格出售，賺取中間價差。屋主則因已簽約且價格偏低，想反悔也難。

違法風險與警訊：這不是小事

法律專家強調，這種操作不只是行業潛規則，還踩到法律紅線。若房仲和人頭買家從未打算履行買賣，已涉嫌詐欺，甚至可能構成背信罪。根據不動產經紀業相關法規，主管機關可對違規業者重罰，甚至吊銷執照。此外，這類假成交也會造成市場資訊失真，傷害市場公信力。

屋主如何防範？專家提醒，遇到買家對房屋細節毫不在意、出價異常爽快、對交屋條件沒有意見時就要小心；如果房仲不斷催促簽約，或對於買方背景交代模糊，這很可能是假的。簽約後可定期上網查詢自家房屋有無再次被同房仲上架、價格是否大幅上調，這些都是警訊。

防火牆與自保：信任但要查證

賣厝阿明也建議屋主得建立防火牆。首先，選擇有良好信譽、內控嚴格的大型房仲品牌較有保障。其次，要求房仲提供買方基本身分資訊，簽約前確認買家身分無誤。最後，善用銀行履約保證專戶，讓交易過程更公開透明，也能降低被騙機率。