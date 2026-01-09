ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

研究：空污恐導致失智　銀髮宅應以空氣品質為核心考量

研究：空污恐導致失智　銀髮宅應以空氣品質為核心考量（圖／台灣房屋提供）

▲北醫家醫科醫師陳宥達，空氣品質對於整體健康具正向影響。（圖／亞洲健康智慧園區提供）

房產中心／綜合報導

空氣污染不僅與肺癌密切相關，還可能影響大腦健康，甚至增加失智風險！陽明交大2025年公布針對台灣412位60歲以上的健康老年人研究，比對社區周邊10年間的空污數據，包括細懸浮微粒、二氧化氮、臭氧及懸浮微粒，並安排長者參與認知功能測試與磁振造影（MRI）檢查，以分析腦部結構變化。發現，改善空氣品質與老年人注意力提升及大腦白質完整性密切相關，這也意味著長者選擇空氣品質佳的環境居住，不僅提高生活品質，更有助於健康延老。

北醫家醫科醫師陳宥達表示，呼吸道是人體與外在環境接觸的重要界面。長期暴露於空氣污染，可能增加呼吸道不適、疲勞與過敏反應，並與心肺慢性疾病風險上升相關；相對地，良好的空氣品質有助於降低呼吸道刺激與發炎，支持心肺功能，並維持體力、專注力與生活品質，對整體健康具正向影響。

而現代人越來越重視養身和健康，對於居住環境和空氣品質也更加看重，不少銀髮族選擇在退休之後移居郊區當小農，親近自然環境，在沒有空污的環境自在地呼吸，享受慢活健康人生。

研究：空污恐導致失智　銀髮宅應以空氣品質為核心考量（圖／台灣房屋提供）

▲台灣房屋集團總裁彭培業認為健康退休宅是房產新趨勢。（圖／台灣房屋提供）

投入不動產業三十多年的台灣房屋集團總裁彭培業表示，中壯年之前，購屋首重都會區，看重商業機能和交通條件，不過對退休族群而言，優質的空氣品質，天然宜居的環境，更顯珍貴。

全台首座符合世界級健康地產十大標準的照護宅，「亞洲健康智慧園區」，位在有長壽之鄉美譽的「關西」，空氣品質良好、環境優美，近關西交流道僅2分鐘車程，距高鐵及機場均20至30分鐘內可抵達，對於園區住戶外出及子女探視，交通上相當便利，離塵不離城。

研究：空污恐導致失智　銀髮宅應以空氣品質為核心考量（圖／台灣房屋提供）

▲亞洲健康智慧園區整座園區的綠覆率高達六成。（圖／亞洲健康智慧園區提供）

1520公尺的幸福溫泉
亞洲健康智慧園區是台灣罕見擁有溫泉的頂級養生村，尤其擁有以檜木、肖楠、香杉、樟木、櫸木、扁柏等不同樹種設計打造的湯屋，散發清香，還有大眾裸湯池及戶外「愛腳池」等。

研究：空污恐導致失智　銀髮宅應以空氣品質為核心考量（圖／台灣房屋提供）

▲亞洲健康智慧園區擁有頂級天然美人湯溫泉。（圖／亞洲健康智慧園區提供）

不過挖鑿溫泉的過程有一段趣事，台灣房屋集團總裁彭培業回憶，當時鑽勘地底千尺以後，其實就已經挖到溫泉了，但他堅持要繼續挖到一千五百二十公尺，讓鑽探成本增加不少，就只為了取其520帶來的「我愛你」諧音，他認為這不僅僅是一種浪漫，而是展現一種對人的關愛，其價值遠遠超過投入的成本。

融合綠意及運動空間 傳遞幸福感與健康力
台灣房屋長期投入植樹造林的工作，養生宅也延續環境永續理念，園區裡的療癒園林就占了三千六百坪，整座園區的綠覆率高達六成，更規劃充滿綠意的步道與美不勝收的戶外桃花源。

繞著園區外圍走，可以發現遠處山地丘陵起伏，近處則有附近農家種植的稻田，開闊的視野裡沒有一根煙囪或電塔，綠意盎然的景象，讓人心曠神怡。

園區還規劃了「一米農園」，讓長輩蒔花弄草，享受田園之樂，並貼心考慮到長輩蹲下不易，因此全都做成壹公尺高架式。有些長輩堪稱綠手指，依照時令季節栽種蔬果，即便面積不大，收穫時也能開心地為自己加菜。在園裡勞動工作，又能曬曬太陽、流流汗，身心靈同時滿足。

研究：空污恐導致失智　銀髮宅應以空氣品質為核心考量（圖／台灣房屋提供）

▲空氣良好的陽光活力運動場，有匹克球、槌球及迷你果嶺。（圖／亞洲健康智慧園區提供）

2025年，園區新闢了「陽光活力運動場」，有時下流行的匹克球場、槌球場地以及高爾夫迷你果嶺，從台北搬來，定居於此的住戶林小姐笑著說這裡交通方便，空氣好、環境好、溫泉好，讓我越住越健康，所以住在這裡最大的缺點，就是住過就回不去了。

空污空氣污染失智銀髮宅空氣品質居住台灣房屋亞洲健康智慧園區養生村

王心凌助攻團隊夥伴　演唱會變求婚現場！

