研究：空污恐導致失智　銀髮宅應以空氣品質為核心考量

▲北醫家醫科醫師陳宥達，空氣品質對於整體健康具正向影響。（圖／亞洲健康智慧園區提供）

空氣污染不僅與肺癌密切相關，還可能影響大腦健康，甚至增加失智風險！陽明交大2025年公布針對台灣412位60歲以上的健康老年人研究，比對社區周邊10年間的空污數據，包括細懸浮微粒、二氧化氮、臭氧及懸浮微粒，並安排長者參與認知功能測試與磁振造影（MRI）檢查，以分析腦部結構變化。發現，改善空氣品質與老年人注意力提升及大腦白質完整性密切相關，這也意味著長者選擇空氣品質佳的環境居住，不僅提高生活品質，更有助於健康延老。

北醫家醫科醫師陳宥達表示，呼吸道是人體與外在環境接觸的重要界面。長期暴露於空氣污染，可能增加呼吸道不適、疲勞與過敏反應，並與心肺慢性疾病風險上升相關；相對地，良好的空氣品質有助於降低呼吸道刺激與發炎，支持心肺功能，並維持體力、專注力與生活品質，對整體健康具正向影響。

而現代人越來越重視養身和健康，對於居住環境和空氣品質也更加看重，不少銀髮族選擇在退休之後移居郊區當小農，親近自然環境，在沒有空污的環境自在地呼吸，享受慢活健康人生。

▲台灣房屋集團總裁彭培業認為健康退休宅是房產新趨勢。（圖／台灣房屋提供）

投入不動產業三十多年的台灣房屋集團總裁彭培業表示，中壯年之前，購屋首重都會區，看重商業機能和交通條件，不過對退休族群而言，優質的空氣品質，天然宜居的環境，更顯珍貴。

全台首座符合世界級健康地產十大標準的照護宅，「亞洲健康智慧園區」，位在有長壽之鄉美譽的「關西」，空氣品質良好、環境優美，近關西交流道僅2分鐘車程，距高鐵及機場均20至30分鐘內可抵達，對於園區住戶外出及子女探視，交通上相當便利，離塵不離城。

▲亞洲健康智慧園區整座園區的綠覆率高達六成。（圖／亞洲健康智慧園區提供）

1520公尺的幸福溫泉

亞洲健康智慧園區是台灣罕見擁有溫泉的頂級養生村，尤其擁有以檜木、肖楠、香杉、樟木、櫸木、扁柏等不同樹種設計打造的湯屋，散發清香，還有大眾裸湯池及戶外「愛腳池」等。

▲亞洲健康智慧園區擁有頂級天然美人湯溫泉。（圖／亞洲健康智慧園區提供）

不過挖鑿溫泉的過程有一段趣事，台灣房屋集團總裁彭培業回憶，當時鑽勘地底千尺以後，其實就已經挖到溫泉了，但他堅持要繼續挖到一千五百二十公尺，讓鑽探成本增加不少，就只為了取其520帶來的「我愛你」諧音，他認為這不僅僅是一種浪漫，而是展現一種對人的關愛，其價值遠遠超過投入的成本。

融合綠意及運動空間 傳遞幸福感與健康力

台灣房屋長期投入植樹造林的工作，養生宅也延續環境永續理念，園區裡的療癒園林就占了三千六百坪，整座園區的綠覆率高達六成，更規劃充滿綠意的步道與美不勝收的戶外桃花源。

繞著園區外圍走，可以發現遠處山地丘陵起伏，近處則有附近農家種植的稻田，開闊的視野裡沒有一根煙囪或電塔，綠意盎然的景象，讓人心曠神怡。

園區還規劃了「一米農園」，讓長輩蒔花弄草，享受田園之樂，並貼心考慮到長輩蹲下不易，因此全都做成壹公尺高架式。有些長輩堪稱綠手指，依照時令季節栽種蔬果，即便面積不大，收穫時也能開心地為自己加菜。在園裡勞動工作，又能曬曬太陽、流流汗，身心靈同時滿足。

▲空氣良好的陽光活力運動場，有匹克球、槌球及迷你果嶺。（圖／亞洲健康智慧園區提供）

2025年，園區新闢了「陽光活力運動場」，有時下流行的匹克球場、槌球場地以及高爾夫迷你果嶺，從台北搬來，定居於此的住戶林小姐笑著說這裡交通方便，空氣好、環境好、溫泉好，讓我越住越健康，所以住在這裡最大的缺點，就是住過就回不去了。