打詐有成「七期詐團老巢現形」　前台積工程師豪宅近億拍定

根據法拍資料統計，2025年七期共計出現13筆法拍物件，其中9件順利拍定，整體拍定率達69.23%；若排除停拍、撤回等未實際進入投標程序案件，有效標售案件拍定率更高達90%。其中多筆高價不動產與詐騙集團相關，隨著打詐漸有起色，市場認為房市有望形成量縮價穩、去投機化的態勢。

▲2025年七期共計出現13筆法拍物件，其中9件順利拍定，若排除停拍、撤回等未實際進入投標程序案件，有效標售案件拍定率更高達90%。（圖／記者陳筱惠攝）

值得關注的是，近年不少高總價法拍豪宅，並非單純財務斷鏈，而是源自詐騙集團金流遭查獲後，名下不動產被查扣、進而流入法拍市場。更有不動產相關的大佬直指：「台中豪宅市場有1/3是傳產撐起、1/3是科技業，剩下的1/3就是地下經濟，不過這個比重逐漸傾向科技業為主力。」

對此，台中市警察局表示，2025年11月前，台中市共破獲詐欺集團643件、逮捕5172人，查扣不法所得高達34.6億元，更在阻詐防護端，警銀聯手成功攔阻1604件詐騙案件、金額逾12億元，警地聯防也成功阻止近8000萬元不動產詐騙。

▲七期2025年拍定物件涵蓋「聯聚瑞和大廈」、「赫里翁傳奇」、「親家市政廣場」、「富宇東方之冠」、「市政101」、「聯聚和平大廈」、「由鉅藏玉」，拍定總金額合計約4億7929萬元。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

回到七期法拍市場，2025年拍定物件涵蓋「聯聚瑞和大廈」、「赫里翁傳奇」、「親家市政廣場」、「富宇東方之冠」、「市政101」、「聯聚和平大廈」、「由鉅藏玉」等多個指標豪宅建案，拍定總金額合計約4億7929萬元。

其中，最高價物件為2025年1月7日拍出的「聯聚瑞和」，拍定金額達9808.8888萬元，續居七期法拍價格天花板。該案件進入法拍則是由台積電工程師在離職後，成立投資公司大手筆吸金，不法所得超過65億元，被檢警逮捕後遭羈押後法拍。

另外，在2025年最後一日，由8組人馬瘋搶的「由鉅藏玉」，則是屋主羅佩雯涉及以購買機票賺價差及移民投資為由，涉詐騙成衣大廠臺雅集團已故董事長沈裕雄，金額超過新台幣50億元。

▲七期法拍最高價物件為2025年1月7日拍出的「聯聚瑞和」，拍定金額達9808.8888萬元，續居法拍價格天花板。（圖／記者陳筱惠攝）

實際上，以近幾年詐騙地點來說，七期的商辦、住宅似乎成為主要據點，包含博弈、洗錢、虛擬貨幣、戀愛詐騙、甚至還有國外特地來設立的跨國據點。

從七期法拍數據可見，高端不動產市場正同步反映曾是地下經濟、博弈與詐騙金流偏好的資產停泊點，如今隨著打詐升級、金流被斬斷，這類「非市場型買盤」退場，但同時也讓價格回歸合理區間。

▲市政路「富宇東方之冠」則是2025年七期法拍出現最多筆的豪宅。（圖／記者陳筱惠攝）

近年不動產業者有感，過去隱身於七期豪宅、商辦中的非法資金逐步被擠出。七期房仲廖香婷分析：「在整體房市受信用管制、資金緊縮影響而量縮的背景下，一般投資型產品買氣退潮，但七期這類具備地段不可複製性、品牌建商加持的豪宅，從有效拍定率高達9成，顯示市場並非缺乏資金，而是資金更為挑剔。」

廖香婷認為：「短期內，隨著法拍釋出仍將持續，市場供給略增，但價格出現崩跌的機率不高，中長期來看，當不法資產清理告一段落、供給回歸常態後，七期仍將穩居台中高端住宅價格與信心指標區，形成『量縮價穩、去投機化』的態勢。」

