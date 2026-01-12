ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

王銘鴻首座被動式建築現蹤　「遠雄丰尚」定錨14期永續新門面

▲▼遠雄丰尚,王銘鴻,遠雄建設。（圖／遠雄建設提供）

▲王銘鴻首座被動式建築落腳14期洲際段新案「遠雄丰尚」。

圖、文／遠雄建設提供

台中百貨市場即將迎來大洗牌，未來5年預計將有5座大型商場陸續完工。其中，最快進入收成期的莫過於北屯區「漢神洲際購物廣場」，更是北台中首間大型百貨，與台中巨蛋、洲際棒球場形塑出的黃金三角，正引領14期重劃區「洲際段」成為宜居核心。

「漢神洲際購物廣場」隨著工程進入最後階段，營業面積達3.4萬坪、規模超越高雄漢神巨蛋的巨型商場，不僅將引進近500個國內外頂尖品牌，更被視為北台中直取「百貨店王」寶座的強力競爭者。

漢神百貨提供的不僅是商場，更是引領生活風格的指標，延續漢神體系強大的「精品基因」，匯聚了包含國際一線精品旗艦店、高端設計師品牌，以及深受高資產族群喜愛的米其林級特色餐飲，更結合影城、大型展演空間與隔壁棒球場賽事紅利，預計將成為「百貨、運動、展演」三大族群的獨特消費生態系。

▲▼遠雄丰尚,王銘鴻,遠雄建設。（圖／遠雄建設提供）

▲北屯區「漢神洲際購物廣場」，更是北台中首間大型百貨，與台中巨蛋、洲際棒球場形塑出的黃金三角。

而台中14期重劃區，已經是位列北屯高價住宅、宜居城市先行者，憑藉著低密度、高綠覆、整齊街廓吸引移居遷徙潮。六大段別中「洲際段」因坐擁洲際棒球場、漢神洲際百貨及台中巨蛋三大公共建設環繞，被視為引領14期的先鋒核心區。

看準此區段的保值性與未來發展潛力，洲際段吸引不少大型開發商插旗，區域推案信心程度高於其他地區，業者敢押寶無非是該地段所有建設已非紙上談兵，其中指標建商遠雄建設選址洲際段崇德十九路上，推出遠雄14期首發新案「遠雄丰尚」，引起市場關注。

「鬧中取靜」是「遠雄丰尚」最佳註解，基地與商場步行可達，光是基地面積就坐擁1117坪，規劃上更是謙讓退縮30米創造大棟距，打造逾千坪四季景觀伸展台，讓居住品質更上一層樓，產品規劃27~38坪、2~3房，且不論哪種房型都配置2個衛浴，22層地標建築更是設計純住宅零店面，對於首購、換屋族來說都相當適宜，戶戶邊間，採光通風沒有問題。

▲▼遠雄丰尚,王銘鴻,遠雄建設。（圖／遠雄建設提供）

▲遠雄建設首度插旗14期，更展現前瞻思維，不僅地段亮眼，「遠雄丰尚」在產品力上也展現了與國際接軌的野心。

遠雄建設首度插旗14期，更展現前瞻思維，不僅地段亮眼，「遠雄丰尚」在產品力上也展現了與國際接軌的野心。邀請建築大師王銘鴻操刀，打造其職業生涯中第一座「被動式建築」新作，替永續建築真正定錨一個有意義的新時代。

全案採用大數據精準模擬，透過對日照與風場的科學計算，規劃「可呼吸的多孔性」建築體，讓室內換氣更自然，體感更舒適。並且強調節能與美學並重： 透過 8+6+8複層 Low-E 玻璃與逐層綠覆設計，不僅每年預計節省約 140 萬元的能源費用。搭配宜居陽台規劃，在繁華百貨商圈旁，保留一處能與自然對話的私人空間。

▲▼遠雄丰尚,王銘鴻,遠雄建設。（圖／遠雄建設提供）

▲「遠雄丰尚」讓住戶在享受『下樓即百貨、轉身入寧靜』的稀有生活尺度之餘，更憑藉永續建築紅利，坐擁資產增值的黃金期。

遠雄房地產行銷經理唐平晃表示，遠雄在台中推案一向重視重劃區與大型建設的人流紅利與保值性，儘管北台中房市競爭烈，但「遠雄丰尚」堅持以更長遠的思維規劃產品，不計成本的帶進新的品牌DNA—「永續x共享」核心理念。

唐平晃強調：「長期而言，國際地產都在推廣的被動式建築對居住者的健康、舒適度及維護成本都有正面貢獻，「遠雄丰尚」讓住戶在享受『下樓即百貨、轉身入寧靜』的稀有生活尺度之餘，更憑藉永續建築紅利，坐擁資產增值的黃金期。」

【遠雄丰尚】
預約專線：0800-502-555
官網詳情：https://www.fgrealty.tw/8kanut
企劃銷售｜遠雄房地產發展（股）有限公司



 


 

