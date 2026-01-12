2招快速止血！　李同榮祭「土方之亂白皮書」3階段滅火

▲「營建剩餘土石方全流向管理政策」1月1日上路，引爆全台「土方之亂」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張雅雲／高雄報導

「營建剩餘土石方全流向管理政策」1月1日上路，引爆全台「土方之亂」，在都更、危老、捷運、科技園區擴廠與大型公共工程同步推進下，大量開挖土方卻缺乏順暢去化機制，導致土方價格飆漲、工地運作卡關，甚至出現建商被迫停工的連鎖效應。

房市趨勢專家李同榮12日提出「土方治理國土資源化短中長期計劃」白皮書直指，過去土方黑市長期存在、違法亂紀，事件引爆後政府轉向嚴格取締，卻欠缺配套疏導，反而讓營建體系面臨「系統性崩潰風暴」風險。他並提出短期「止血、疏解」、中期「制度重建」、長期「國土資源化」3階段解方。

李同榮點名「美濃大峽谷」只是冰山一角，「土方之亂背後是『結構性失調』，包含近年開工量爆發造成供需嚴重失衡、合法場址核准不易導致灰色供應鏈滋生、居民反彈與環境污染疑慮提高、以及法規『重審查、輕執行』缺乏即時追蹤系統等。」

針對短期止血，白皮書建議緊急設立「公有土方暫存場」，並加速核准「臨時合法土資場」，同時放寬港灣收容量、讓公共工程優先吸納民間土方；另針對運輸端，應加速安裝GPS車機，短期允許電聯單與紙本並行，以維持合法產業鏈運作。

▲土方治理的短中長期計畫。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

中期制度面，他主張建立全國土方分級分類與AI供需平台，要求建案與公共工程預先登錄挖方量、土質等級與時程，讓政府可即時調度流向。

至於長期目標，李同榮建議推動土方「電子身分驗證」與完善追蹤制度，並重新定義土方為「再生資源」，建立北中南東等區域型「國家級土方資源園區」，結合儲存、分類、洗選、回填、再製與循環利用；同時提出「資源化填海造陸」構想，並要求把土方短中長期規劃納入國土計畫，建立容量平台與調控機制。

不具名建商建議，對基地挖出的土應採「分流管理」模式，透過源頭分類，並由收容處理場所派員至工地現場檢查確認，可降低分類爭議、提升清運效率。再搭配GPS車機，使土方接收與流向管理更順暢。

