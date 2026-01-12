AI升級撼動太平房市　東森房屋立功加盟店以AI打造顧問式房仲新體驗

▲東森房屋立功加盟店宣告團隊深耕在地、服務再升級。（圖／東森房屋提供）

圖、文／東森房屋提供

看準台中市太平區近年居住與房市需求持續升溫，東森房屋立功加盟店於115年1月10日上午舉行開幕典禮，現場邀請多位在地貴賓、業界夥伴到場共襄盛舉，透過剪綵與開幕儀式，宣告團隊深耕在地、服務再升級的全新里程碑。

隨著不動產交易資訊量日益龐大，購屋與租屋族普遍面臨資訊分散、判斷困難與溝通成本高等問題。為更高效的服務在地居民，東森房屋立功加盟店店東戴邦旭表示，現代房仲服務已逐步轉向「專業顧問型角色」，除了媒合買賣，更需要整合成交數據、區域行情與法規知識，協助買賣雙方在透明資訊基礎下，做出更有效率且安心的決策。

東森房屋總部加盟事業處蘇信閔協理說明，立功加盟店團隊素來以「誠信與專業」為經營核心，與總部的經營理念不謀而合，本次立功加盟店團隊的加入，除了導入東森房屋AI智慧房屋配對與市場分析機制，更結合實價登錄資料與在地市場觀察，提供房價諮詢、需求比對與交易風險說明等服務內容。同時也規劃租賃房屋「一卡皮箱入住」等方案，回應首購族、換屋族與租屋族的多元居住需求，期望縮短找屋時間，提升整體交易效率。

東森房屋立功加盟店團隊成立於2020年，成員多為在地年輕房產從業人員，並已於太平新光重劃區深耕五年。團隊長期參與社區活動與地方事務，透過實際走入社區、了解居民需求，累積對區域發展與居住型態的第一手觀察，逐步建立在地服務基礎。團隊夥伴具備不動產建築與營造相關專業背景，長期深耕台中太平區，熟悉在地房市脈動，未來將提供消費者更完整且穩健的房產服務。戴邦旭店東表示，開幕象徵新階段的開始，未來除持續精進專業能力、提升服務品質外，也將以長期經營為目標，累積客戶信任與口碑，期望在協助更多家庭完成居住規劃的同時，為太平區房市發展注入穩定且正向的力量。