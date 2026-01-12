地主不留！　開價1.6億賣「溫體牛宵夜名店」店面

▲2014年開幕的「牛大哥涮牛肉」是高雄知名的宵夜餐廳，地主近期開出1.6億元出售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2014年開幕的「牛大哥涮牛肉」，堅持採用當日溫體牛肉，開到凌晨12點，是高雄知名的宵夜餐廳，地主近期開出1.6億元出售，該店地坪81.68 坪，換算地價195.8萬元，該店目前正常營業中。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲根據銷售資料，地坪81.68坪，地上物為未保存登記，換算地價約195.88萬元。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於中華路，2014年開幕，至今開店12年，根據該店粉專表示，堅持採用當日現宰、軟嫩的溫體牛肉片，只要在滾燙湯頭中輕涮數秒，牛肉入口即化，營業日開到凌晨12點，已是高雄知名的宵夜餐廳。

日前地主開出1.6億元求售，根據銷售資料，地坪81.68坪，地上物為未保存登記，換算地價約195.88萬元。記者致電詢問該店，店員透露，尚不知情地主售地，暫無搬家計畫，目前正常營業中。據查，地主為高雄陳姓自然人。

▲中華路是連接南、北高雄的主要交通幹道，曝光效益高，雖不屬北高一級商圈聚落，但附近大樓多、人口密度高。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋愛河之心特許加盟店店東林家福表示，中華路是連接南、北高雄的主要交通幹道，曝光效益高，雖不屬北高一級商圈聚落，但附近大樓多、人口密度高，且有輕軌站，中華路地下道拆除填平後，交通動線更方便，吸引店家回流。

在地仲介透露，該區若基地已完成整合、條件成熟，地價有機會衝上200萬元；若仍是單一基地、未整併完成的土地，地價約120~130萬元，在現階段買氣偏保守的盤整期，買家通常會期待基地可以整合開發，地價才有支撐，加上現階段信用管制下，購地門檻大幅提高。

對潛在買家來說，「不只看地段，還要看資金成本與開發確定性」。若基地條件不完整、整合時程不明，買方多半會以「自用或先養地」心態評估，出價也會更保守。

▲「牛大哥涮牛肉」銷售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

林家福指出，該店位於美術館與農16之間，地段精華，商業能見度高、車流量大，但周邊停車不便，成進駐店家考慮重點。區域土地租金單價落在約1500元，若以該店地、建坪預估，月租金落在12~15萬元上下，換算投報率約1%，若能成功整合，外界預估，未來新案至少也要5字頭起跳。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣