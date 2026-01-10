民生社區屋齡40年老公寓　想賣掉「改買5千萬新大樓」！過來人勸退

▲民生社區。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

老家住舊了會選擇重新裝潢還是買新的？父母在台北民生社區擁有一間屋齡40多年的老公寓，約50多坪，總價接近5000萬元，但屋況老舊嚴重，近期考慮以相近總價，換購附近新建的大樓新房，但坪數變小，且公設比例高，不知道該怎麼選。對此，信義房屋專家表示，新大樓管理比較好，雖然小但是住起來較舒服。

賣掉40年老公寓 5000萬換新大樓划算嗎？



有網友在Dcard發文，父母名下的公寓約50多坪，格局為兩廳四房，每坪約90萬元，總價接近5000萬元。不過，屋齡40年了，屋況明顯老化，牆面出現多處裂痕，室內也有發霉情形，管線堵塞、天花板遭蟲蛀等問題；若要全面翻修，不僅得投入大量金錢與時間，施工期間父母也沒有其他地方可住。

原PO提到，近年民生社區周邊陸續有新建大樓完工，單坪價格約160萬元，三房約30多坪，總價同樣落在5000多萬元，考慮換屋的可行性，「好處是小房子好打掃，所有設備都是新的而且現代化。還有天花板比較高，比較沒有壓迫感，壞處是公設比例高，差不多的價錢把舊的大公寓換成新的小公寓，這樣划算嗎？」

多數網友認為，先看爸媽的意願，「三房三十幾坪，扣掉公設，實際大概只有20初頭，你確定他們這樣換過去甘願嗎？原本有50坪的空間，換一下少一半，以兩老的想法我認為不會願意的」、「老年人都習慣大空間了，可能會很不方便」、「新的公寓要考慮管理費的問題。我爸媽一輩子住老公寓，我也希望他們可以換到電梯大樓，但每個月幾千塊的管理費他們光是聽就覺得很煩，完全不想換」。

也有大坪數換小宅的過來人指出，「身為曾經住過大房子，現在只能住小房子的人，我很懷念大房子，修繕問題跟打掃方不方便不是重點，坪數大能放的東西多，也有空間走動」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實民生社區的房子大多都偏老，幾乎一半的房子都是40年以上，很常見，如果要重新整理，是一筆不小的數目，新大樓就是管理上比較好，就看要不要花錢買住宅品質，不過還是要看父母的意願，畢竟住久了也習慣了，老人家不一定會想搬。