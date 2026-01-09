「土方之亂」全台大停工　吳國寶：叫建商去死好了

▲9天前上路的「營建剩餘土石方清運車輛新制」，要求裝載卡車數位化並全方位追蹤土方清運作業，讓營建廢棄土方無處可倒，引爆全台大停工。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台北報導

9天前上路的「營建剩餘土石方清運車輛新制」，要求裝載卡車數位化並全方位追蹤土方清運作業，讓營建廢棄土方無處可倒，清運費用漲5倍，「土方之亂」一開打，工地開不了工，台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會理事長吳國寶講到激動處，直接怒言：「叫我們去死好了！」

面對政府接連推出缺乏完整配套、忽視產業實務的政策措施，台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會召開記者會，嚴正表達建築產業第一線的沉重壓力。

吳國寶說：「建商已經面臨長期未調整的房市選擇性信用管制下，對建築產業與整體房市供應鏈造成結構性衝擊，內政部再推動『營建剩餘土石方全流向管制』，在去化量能明顯不足、配套未完備下倉促上路，已造成全台收土停擺、工程停工，並衍生公共安全與非法棄置風險。」

▲台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會理事長吳國寶講到激動處，直接怒言：「叫我們去死好了！」（圖／記者陳筱惠攝）



據了解，目前全台僅18處具填埋功能土資場，量能遠低於實際需求，但內政部卻仍強行實施，形同官逼民反。講到激動處，吳國寶更是直言：「高雄有工地挖到一半停工，土方要價已經5倍、6倍，甚至10倍，但國土署只關心公共工程，但私人開發案還要面臨18個月開工的問題，這樣『叫我們去死好了』！」

目前，裝上GPS的目前只有3282台卡車，台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會名譽理事長黃啟倫也直言：「這樣下去建築業集體面臨資金斷鏈問題，現在基本溫飽，我們的客戶連基本貸款需求都達不到了，還談什麼其他解禁的問題，營建業上下200萬人的就業，現在又倉促上路新制，若政府持續充耳不聞，最終承擔後果的還是政府。」

吳國寶表示，土方之亂並非單一公會或個別業者的問題，而是整個建築產業鏈、地方經濟與城市發展共同面臨的結構性危機。各地公會困境高度一致，顯示問題已具全國性與急迫性，政府不應再視而不見。

